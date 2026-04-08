Esta es la escultura gigante de Soria para homenajear a las Fiestas de San Juan

Así será la obra dedicada al Jueves La SacaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Un impresionante proyecto se gesta en los talleres de los escultores Ricardo González, Cesar Antón y Pablo Bárez. Un conjunto escultórico de siete toros, tres corredores y dos caballistas coronará el Paseo del Espolón, en la zona cercana a la fuente de la rotonda dedicada al ingeniero Javier Lapuerta.

La maqueta, que ya puede verse en el hall de entrada del Palacio de la Audiencia, es obra de Alberto Ruiz y atisba lo que será otra de las fotografías que más popularidad adquirirá en la capital soriana, uniéndose así a otras paradas fundamentales en el recorrido por las principales calles de la ciudad, completando así un paisaje escultural único en conjunto con la maqueta de Soria, las estatuas de Gerardo Diego, Antonio Machado, Leonor, Bécquer...

La obra representará en bronce una clásica salida del Jueves La Saca en Cañada Honda, en lo que sería una estampa icónica de las Fiestas de San Juan, superará los 14 metros de largo con todas las figuras y tendrá picos de más de 3 metros de altura, simulando un tamaño real en los distintos elementos del conjunto.