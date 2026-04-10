Un desprendimiento de rocas sobre la autovía A-15 obliga a intervenir a los bomberos

Retirada de las rocas caídas sobre la calzada en la autovía A-15 cerca de Medinaceli, Soria.HDS

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las carreteras sorianas han dejado un buen 'susto' este viernes y no por accidente de tráfico. Un desprendimiento de una ladera en la autovía A-15 ha hecho que algunas de las rocas acabasen en la calzada de esta vía de alta capacidad.

Según informan fuentes de la Diputación Provincial de Soria, los hechos han tenido lugar a la altura del kilómetro 5 en sentido Soria, esto es, a cinco kilómetros del entronque con la A-2 a la altura de Medinaceli. El grueso de las rocas lo ha parado el quitamientos, pero han llegado algunos fragmentos de tamaño peligroso al asfalto.

Detalle de la zona de autovía que ha sufrido el desprendimiento.HDS

Se ha movilizado a los Bomberos de la Diputación, Guardia Civil de Trafico y personal de Conservación de Carreteras para la retirada de los fragmentos, que generaban una situación que podía derivar en un accidente grave.

Además de limpiar los dos carriles afectados, ambos en el mismo sentido, también se ha procedido al saneamiento de la ladera donde se ha generado el derrumbe. En estos días no se han producido grandes lluvias en la zona que pudiesen haber causado la fragmentación.

El mapa de información en directo de la Dirección General de Tráfico (DGT) no contemplaba ninguna incidencia en la zona a las 20.00 horas de este viernes, con lo cual la situación parecía ya normalizada.