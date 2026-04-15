En imágenes: así se celebró en Soria el aniversario de la República

Los actos se celebraron en la Plaza San Clemente y la del VergelMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

A solo un lustro de celebrar el primer siglo de que se proclamara la Segunda República española, la asociación Recuerdo y dignidad celebra una serie de actos durante todo el día 14 de abril reafirmando su «compromiso con la paz, la democracia y la justicia social». Un acto también enmarcado en el contexto actual donde se hizo visible el 'No a la guerra' en numerosas ocasiones.

Desde el final de la mañana, música, vermú y ambiente republicano en la Plaza del Tubo, donde se comió una paellada como viene siendo habitual, juegos infantiles desde primera hora de la tarde y actividades para los más pequeños. El acto central tuvo lugar por la tarde con una lectura de poemas donde varias personas pasaron antes el micrófono a recitar a Antonio Machado y otros autores vinculados a la izquierda, para finalizar el acto, la tradicional ofrenda floral en el busto de Machado.

El día de celebración también sirve como colofón final al Ciclo de Cine Silverio Lumbreras de Memoria Histórica que se ha venido celebrando estos días atrás, una actividad cultural organizada por la asociación que ha proyectado una serie de films en Soria y Almazán homenajeando a este joven soriano que da nombre al ciclo, un socialista y republicano, asesinado en septiembre de 1936, que era además operador cinematográfico, y a quién la asociación memorialista espera haber localizado recientemente en la fosa 3 de La Riba de Escalote.