El Estado saca a subasta la antigua Comisaría de Soria por casi 1,8 millones

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La antigua Comisaría de la Policía Nacional sale a subasta. El Estado saca al mercado el inmueble de la calle Nicolás Rabal y requiere un mínimo de casi 1,8 millones para adjudicarlo. El Boletín Oficial del Estado (BOP) publicó el anuncio de la subasta por el edificio, que tiene un precio base de 1.793.144 euros. Los interesados deberán atender además a la garantía, que asciende a 89.675 euros. El Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado da hasta las 14.00 horas del 8 de mayo de plazo para presentar las ofertas.

La antigua sede de la Policía Nacional en Soria quedó sin uso después de que hace ahora dos años entrara en servicio la nueva Comisaría de la calle León, en la expansión de Prados Vellacos. Se trata de un edificio completo, cuya obsolescencia para la función policial había quedado de manifiesto en reiteradas declaraciones de mandos policiales y políticos. De ahí que la búsqueda de un nuevo edificio se convirtiera en su momento en una de las prioridades. El Ayuntamiento colaboró con la ejecución con la cesión de la parcela, justo detrás del cuartel de los bomberos y muy cerca de la Comandancia de la Guardia Civil.

La nueva Comisaría fue inaugurada en abril de 2024 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las dependencias se articulan en torno a dos inmuebles. El que mira a la calle alberga los servicios de atención al público y las zonas de dirección. El segundo acoge a las brigadas y tiene un uso interno. Desde su entrada en funcionamiento se ha especulado sobre el posible destino del edificio de Nicolás Rabal, que originariamente fue un hotel. Aunque el Ayuntamiento amagó con la posibilidad de solicitar la cesión, este paso no se ha concretado y la Gerencia de infraestructuras lo enajena como medio de financiarse. De hecho, la antigua Comisaría de Soria sale a subasta acompañada de la antigua Comisaría de Calatayud (Zaragoza) y de la vieja casa cuartel de Linares (Jaén).

Según las referencias catastrales incluidas en el pliego, la instalación soriana sin uso ocupa una parcela de 267 metros cuadrados y tiene una superficie construida de 1.410. Está libre de cargas.

Los interesados en la puja pueden dirigir su propuesta al Registro General del Ministerio del Interior, así como a cualquier registro de los señalados por la Ley del Procedimiento Administrativo Común. La subasta pública al alza se celebrará a las 16.00 horas del próximo 20 de mayo.