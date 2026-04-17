Gastronomía y turismo se dan la mano en Soria, incluyendo un vale para tapas en las rutas del fin de semana de abril

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria, a través de su área de Turismo, presenta nuevas iniciativas dentro del programa de Visitas Guiadas Municipales con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de quienes visitan la ciudad y reforzar su atractivo en fechas clave del calendario turístico.

Como principal novedad, y en colaboración con las Jornadas de la Croqueta organizadas por Asohtur, durante los fines de semana de celebración, días 18, 19, 25 y 26 de abril, se pondrá en marcha la iniciativa “ruta con tapa”. De este modo, las visitas guiadas “Soria en esencia” y “A orillas del Duero” incluirán un aliciente gastronómico: las personas participantes recibirán un vale para degustar una tapa en alguno de los establecimientos adheridos a las jornadas, convirtiendo la experiencia cultural en una propuesta también para el paladar. El coste de la visita será de 8 euros y el vale por la tapa podrá canjearse en cualquiera de los 27 establecimientos participantes.

Esta propuesta se desarrollará en las mencionadas fechas concretas de abril y permitirá seguir vinculando turismo y gastronomía, dos de los principales atractivos de la ciudad.

Además, el Consistorio ya ha completado la programación de visitas guiadas hasta la campaña de verano, cuando arrancará la programación estival con actividades diarias y nuevas temáticas. En este sentido, se ha reforzado la oferta de cara a los próximos puentes festivos —23 de abril y 1 de mayo— tras una Semana Santa con alta afluencia de visitantes, con el objetivo de consolidar la tendencia positiva en la llegada de turistas.

Entre las novedades destaca también la incorporación de nuevas propuestas como “Descubrir Soria en primavera”, que ampliará el recorrido habitual incluyendo la Alameda de Cervantes, así como la introducción de dinámicas participativas durante las visitas, como juegos, cuestionarios y pequeños concursos con premios y obsequios para las personas asistentes.