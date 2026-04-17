Refuerzo de horarios y servicios turísticos en Soria con motivo de los puentes
El Ayuntamiento ha previsto una mejora y ampliación de horarios en los principales puntos de atención turística durante los próximos puentes festivos del 23 de abril y el 1 de mayo. Las medidas afectan tanto a la oficina municipal de Mariano Granados como al Centro de Recepción de Visitantes, el llamado Fielato, junto al puente de piedra, entre otros espacios como la ermita de San Saturio.
Oficina Municipal de Turismo: abierta de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Los días 1 y 2 de mayo funcionará de forma ininterrumpida de 10.00 a 20.00 horas.
Centro de Recepción de Visitantes (Fielato): abierto viernes por la tarde, sábados y domingos, además del 30 de abril por la tarde y el 1 de mayo también en horario de mañana.
Servicio de Visitas Guiadas: ampliación de días con servicio los días 23 y 24 de abril, así como el 30 de abril y 1 de mayo, además de los fines de semana habituales.
Ermita de San Saturio: abierta de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, incluidos festivos.
El Ayuntamiento de Soria continúa así reforzando su oferta turística con propuestas innovadoras, experienciales y adaptadas a diferentes públicos, con el objetivo de seguir posicionando la ciudad como un destino atractivo durante todo el año.