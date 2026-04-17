El administrador diocesano de Soria apoya al Papa frente a las críticas de Trump

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El administrador diocesano de Osma-Soria, Gabriel-Ángel Rodríguez, ha dirigido una carta a la Diócesis en la que expresa su "cercanía y comunión con el Santo Padre", el Papa León XIV, en el "contexto de recientes declaraciones públicas críticas hacia su persona", y aunque no cita expresamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está claro que es uno de los destinatarios por cargar contra el sumo pontífice en sus declaraciones.

En su escrito, el administrador diocesano recuerda que la Iglesia “no vive de equilibrios políticos ni se sostiene en apoyos humanos”, sino que tiene su fundamento en Cristo. En este sentido, subraya que el ministerio del Papa es “signo visible de unidad y comunión para todos los fieles”, y que la adhesión a su persona no responde a afinidades circunstanciales, sino a una convicción de fe y a un sentido profundo de Iglesia.

Asimismo, señala que este tipo de situaciones no deben afrontarse desde la confrontación, sino desde el estilo propio del Evangelio: “La verdad vivida con caridad, el respeto incluso en la discrepancia y la firmeza sin estridencias”. Por ello, invita a los fieles a "evitar entrar en polémicas estériles y a cuidar el modo en que participan en la vida pública, especialmente en un contexto social marcado por la polarización".

El administrador diocesano destaca también que este momento puede ser una oportunidad para "reforzar la comunión eclesial y revisar las propias actitudes, recordando que no todo vale, tampoco para nosotros, y que los cristianos estamos llamados a ofrecer un testimonio diferente".

Finalmente, hace una llamada expresa a la oración por el Santo Padre, como "gesto concreto de cercanía y apoyo, siguiendo la tradición de la Iglesia en los momentos de dificultad. La Iglesia ha hecho siempre así: no respondiendo primero con palabras, sino poniendo a sus pastores en manos de Dios”, afirma en la carta.