Las ayudas de San Pedro-El Carmen de Soria se incrementan en casi 1,9 millones

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las ayudas del área de San Pedro-El Carmen se refuerzan. Las subvenciones de rehabilitación de vivienda que habían agotado su bolsa se incrementan, después de las gestiones del Ayuntamiento para conseguir una ampliación que diera cobertura a los proyectos varados por falta de fondos. A casi 1,9 millones asciende el incremento, teniendo en cuenta también la aportación municipal correspondiente. El concejal de Urbanismo. Luis Rey, confirmó que se ha producido un incremento y confió en que con él pueda cubrirse la práctica totalidad de los proyectos registrados y pendientes de fondos.

El Consistorio incorpora casi 1,6 millones más de fondos europeos, mientras que la aportación municipal rondará los 300.000, señaló el concejal de Urbanismo. Con este refuerzo, el plan del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de San Pedro-El Carmen sube a 4,5 millones las ayudas de rehabilitación de inmuebles. Por su parte, los fondos destinados a urbanización se mantienen para una actuación en el Tovasol. El proyecto, señaló Rey, está elaborado y pendiente de licitar. Eso sí, los plazos van ajustados y se está a la espera de ver si se produce una ampliación. Una ampliación del tiempo de ejecución que también previsiblemente se solicitará para el área de rehabilitación y que depende del Gobierno. Precisamente tanto el Gobierno como la Junta de Castilla y León (gestora de los fondos) han dado el «visto bueno» al crecimiento de las ayudas y el Ayuntamiento ha firmado ya los documentos necesarios.

«Prácticamente todas pueden llegar», explicó el concejal de Urbanismo sobre las intervenciones bloqueadas por falta de fondos y la novedad de los 1,9 millones de refuerzo. El objetivo es «cubrir todas las solicitudes que se habían quedado sin consignación presupuestaria» y ver si es posible que entre alguna más. En su caso las comunidades interesadas tienen de plazo hasta final de mes para registrar la solicitud.

El Carmen, las Cinco Villas, Obispo Acosta, Santísima Trinidad, Postas, Moncayo, Común, Real, Costanilla del Matadero y San Agustín son las localizaciones de los inmuebles confirmados para unas subvenciones que en la mayor parte de los casos han cubierto el 95% del proyecto de obra, dada la amplitud de la eficiencia energética contemplada en los proyectos. .