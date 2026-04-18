La Fundación Pedro Navalpotro inaugura un mural en homenaje a la cerámica de Almazán en su XX aniversario

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Pedro Navalpotro ha inaugurado un mural conmemorativo dedicado a la tradición cerámica de Almazán, una obra que se erige como símbolo del legado artesanal de la localidad y del compromiso de la Fundación con la cultura y el patrimonio.

Este mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán con motivo de la celebración del XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro, consolidando así dos décadas de apoyo a iniciativas culturales y sociales en la región.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de miembros de la Fundación, de la Asociación Cerámica de Almazán y vecinos del municipio, quienes han querido acompañar este momento tan significativo. Durante el evento, se destacó la importancia de preservar las tradiciones cerámicas como parte esencial de la identidad de Almazán, así como el papel de la Fundación en la promoción de la artesanía y la cultura.

El mural, concebido como una obra colectiva y representativa, recoge elementos característicos de la cerámica tradicional adnamantina, fusionando técnicas contemporáneas con motivos históricos que reflejan la evolución de este arte a lo largo del tiempo.

Desde la Fundación Pedro Navalpotro se ha subrayado que esta iniciativa no solo conmemora su aniversario, sino que también pretende servir de inspiración para futuras generaciones, reforzando el vínculo entre la comunidad y su patrimonio cultural.

La Asociación Cerámica de Almazán ha agradecido la donación, destacando el valor simbólico y artístico del mural, que pasará a formar parte del paisaje cultural del municipio y contribuirá a visibilizar la riqueza artesanal de la zona.

Con este acto, la Fundación Pedro Navalpotro reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y la conservación de las tradiciones, celebrando veinte años de trayectoria con una mirada puesta en el futuro.