El Ayuntamiento de Soria culmina los requerimientos de Hacienda para lograr los terrenos de la antigua cárcel

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

De momento, todo lo requerido por parte del Estado para ceder la antigua cárcel ha sido realizado por el Ayuntamiento. La parte local culmina los trámites para adquirir el inmueble y el suelo, 1,6 hectáreas muy cerca del centro de la ciudad. El Ayuntamiento ha aportado ya las aclaraciones y documentación requeridas por Patrimonio del Estado a través de la Delegación de Hacienda, confirmaron fuentes municipales y se está a la espera de la contestación para ver si lo remitido es conforme a lo solicitado. Aunque en su momento se explicó la necesidad de una nueva solicitud de la cárcel a través de acuerdo de pleno, este paso no ha sido finalmente necesario.

El Ayuntamiento espera la respuesta con la intención de poder lanzar el recinto ferial en el suelo, un añejo compromiso del equipo de Gobierno que avanza lentamente debido por el momento a las complejidades burocráticas. Y es que primero el Consistorio solicitó la reversión del suelo a la ciudad, fórmula que el Estado consideró poco viable. Una segunda solicitud hablaba ya de cesión gratuita. Los esfuerzos se dirigen así a hacer bueno el acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 2011, por el que excluyó a la cárcel soriana del plan de amortización, de la posterior enajenación de la parcela tras el cierre. La ciudad se apoya en sus pretensiones en la aportación al Estado que en su día hizo el municipio de los terrenos de la cárcel, después de una compra verificada en 1946. Realizó además una aportación de 100.000 pesetas para una obra que finalizó en 1961. Como «no es posible la reversión en sentido estricto», según expresó en su día el Estado, se considera la solicitud de una cesión gratuita por razones de utilidad pública. Es esto último lo que ha ido justificando el Ayuntamiento, dando de paso pistas sobre cómo será la actuación en el suelo que quedó sin utilidad a partir de julio de 2021, con la entrada en servicio del nuevo centro penitenciario de Las Casas.

Los planes municipales pasan no sólo por la creación de un recinto ferial, sino también por la instalación de recursos de innovación cultural, según la solicitud de finales de 2024. Se trata de una «apuesta de la ciudad por ofertar nuevos espacios para el fomento de nuevas oportunidades empresariales y el fomento de la innovación cultural», como espacio de una Soria que «quiere convertirse en un referente como espacio para la creación y la diversificación económica».

«El desarrollo de un espacio ferial y de innovación cultural», señalaba el escrito, «ha de llevar aparejada una serie de infraestructuras que lo doten de los mejores servicios para el desarrollo de proyectos feriales y culturales que atraigan a expositores y creadores». En este sentido, «se hace necesario contar con espacios para dar cobertura logística a las actividades que se programen (almacenes, estacionamiento, zonas verdes), así como espacios de alojamiento y restauración que permitirán ampliar la oferta de ocio y turística de la ciudad».

Combinar «la promoción económica y turística de la ciudad con un espacio para el desarrollo cultural y de innovación social y cultural». Tales son las líneas del programa de actuación, que no se olvida de las cercanas replantaciones a cargo del plan Brera en Doctor Fleming y Fuente del Rey. Por ello se adelanta el propósito de dar continuidad a estas replantaciones y urbanizaciones ambientalmente sostenibles a Gaya Nuño y paseo de Santa Bárbara, «creando así un entorno verde alrededor de la actual parcela».