AMFAR Soria conmemora su 30 aniversario

Aniversario de AMFAR Soria con sus fundadoras y representantes actuales.MonteseguroFoto

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La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) ha celebrado este fin de semana por todo lo alto su 30 aniversario. Lo ha hecho, además, en un año significativo para este colectivo, puesto que este 2026 es el Año de la Mujer Agricultora. El acto tuvo lugar en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta y congregó a las tres presidentas que ha tenido la entidad desde sus inicios: Isidora Postigo, Adelina Gil, quien ha retomado las riendas de la organización y es su actual responsable, y Ascensión Pérez. También estuvo presente en la cita la presidenta nacional, Lola Merino, quien felicitó a todas las integrantes de AMFAR Soria, en torno a las 345 mujeres, así como la delegada territorial, Yolanda de Gregorio. Al acto acudieron representantes institucionales, de Asaja, de los Grupos de Acción Local, y de Caja Rural, encabezada por su presidente, Carlos Martínez.