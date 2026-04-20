El alquiler sube un 10% en Soria, con Los Royales como zona más cara

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La tendencia a la subida de los alquileres no pasa de largo de Soria, donde las referencias se incrementan considerablemente. Alquilar un piso en la capital es sensiblemente más caro que en 2024 y la referencia más común se coloca por encima de los 500 euros mensuales en casi todos los barrios. Lógicamente, los hay más baratos y más caros, pero la elevación es generalizada. La renta mediana (aquella que se coloca justo en el medio de la tabla) asciende a 536 euros para el municipio. Este dato se ha encarecido en un 10%.

De la elaboración de los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda se desprende que en 2024 la mediana se colocaba en aproximadamente 484 euros. Lo que no ha variado es cuál es el barrio más costoso de alquilar en la capital, que sigue siendo Los Royales (expansión-Ronda del Duero). En relación a la anterior ‘cata’ del sistema, basado en secciones censales, cambia el área más barata. Si entonces se hablaba de Merineros-Chancilleres, ahora hay que situarse en la calle Real y las laderas del Castillo para encontrar una renta asequible. Un alquiler mensual que asciende a 451 euros, según el dato de la mediana. En Los Royales el dato se coloca nada menos que en 650 euros. Claro, que tales son los precios de la mediana. Si se entra en el detalle más menudo en la capital pueden encontrarse pisos por encima de los 750 euros mensuales. Esta situación se da, precisamente, en Los Royales.

El 10% de subida media es ampliamente sobrepasado en una sección de la capital: Diputación-Alberca. Aquí se da el encarecimiento más notable en relación a la precedente referencia del Sistema Nacional. Nada menos que un encarecimiento del 20% se detecta a través de la herramienta del Ministerio de Vivienda. En el caso de Los Royales el alza es del 8%. Detrás de Alberca destacan los escalones de Eduardo Saavedra-Pisos Verdes-El Cañuelo (14%), Santa Clara-Juan Antonio Simón (13%) y la Universidad (13%). El Sistema Nacional no aporta el estado de La Barriada, quizá debido a que al incluir el polígono industrial esta sección, interpreta que no es un área residencial.

La renta mediana para el municipio de Soria se significa en los mencionados 536 euros. Un 25% de los alquileres cuesta menos de 438, mientras que otro 25 se sitúa por encima de los 646.

Si en 2024 la renta mediana subía al nivel de los 600 euros únicamente en Los Royales, en la actualidad hay otras dos secciones que se acomodan a esa escala. Se trata de la zona de Fuente del Rey (Mercadona), con 600 euros, la misma cantidad que en la U-25.

Y si en el anterior estudio la media más común era de 450 euros, ahora hay que hablar del entorno de los 500. En 500 euros exactamente quedan los alquileres medianos en el casco viejo en torno a la plaza Mayor; Clemente Sáenz; entorno del Hospital; y la parte baja de la avenida de Valladolid (hasta la estación de autobuses).

Sólo cuatro secciones colocan el alquiler mediano por debajo de los 500 euros. Esta situación se da, además de en la calle Real y las laderas del Castillo, en La Florida (493 euros); La Arboleda-Barrio de La Cruz-Cerro Castejón (481) y Navas de Tolosa-Merineros-Chancilleres (460). Esta última era en 2024 la zona más barata de Soria.

Cerca de los 500, pero por encima, se hallan el entorno de Bernardo Robles (503) y La Tejera-Avenida de Valladolid (505).

El resto de secciones en la capital queda como sigue: Santa Clara-Juan Antonio Simón (551 euros); Diputación-Alberca (550); Puertas de Pro-Herradores-Aduana (525); Nicolás Rabal-Avenida de Navarra (550); Sagunto-Plaza de toros (550); Ladera del Calaveró-Mariano Vicén (557).

Otras referencias son Pisos Verdes-Cañuelo (530); San Andrés-Prados Vellacos (550); Las Pedrizas-Don Vela (511); avenida de la Constitución (565) y Universidad (575 euros).