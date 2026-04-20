CCOO registra un centenar de firmas en Soria exigiendo el cumplimiento del decreto para el abono de los sábados

CCOO recoge más de un centenar de firmas para el cumplimiento del decreto para cobrar los sábados.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

CCOO denuncia en Soria el incumplimiento de Sacyl y exige la publicación inmediata del decreto para el abono de los sábados. Este retraso está afectando directamente a más de 300 trabajadores y trabajadoras de distintas categorías que continúan realizando su jornada en sábado sin percibir compensación económica alguna. Esta situación mantiene una clara desigualdad retributiva dentro del propio sistema sanitario que debe corregirse de manera urgente, por lo que CCOO seguirá movilizándose con concentraciones en el Hospital Santa Bárbara y en el Hospital Virgen del Mirón.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Soria denuncia el incumplimiento por parte de Sacyl al no haber publicado el decreto que regula el abono del trabajo en sábado, pese al acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial y al compromiso de que estaría en vigor en el primer trimestre de 2026.

Como muestra del malestar existente, CCOO ha registrado cerca de un centenar de firmas en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, recogidas entre profesionales sanitarios que exigen el cumplimiento inmediato de lo pactado.

Este retraso está afectando directamente a más de 300 trabajadores y trabajadoras de distintas categorías que continúan realizando su jornada en sábado sin percibir compensación económica alguna. Esta situación mantiene una clara desigualdad retributiva dentro del propio sistema sanitario que debe corregirse de manera urgente.

Desde la Federación de Sanidad de CCOO de Soria lamentan que, pese a lo pactado en la Mesa Sectorial del 10 de octubre de 2025 y a que el decreto se encuentra en fase de tramitación urgente, los retrasos administrativos están impidiendo que este derecho se haga efectivo.

Estos retrasos están generando un creciente malestar entre las plantillas de los hospitales de la capital, como se ha evidenciado en las numerosas concentraciones celebradas en las últimas semanas en el Hospital Santa Bárbara y en el Hospital Virgen del Mirón.

Ante esta situación, CCOO anuncia que las concentraciones van a continuar como hasta ahora, todos los viernes, en horario de 11.00 a 11.30 horas en el Hospital Santa Bárbara y de 11.30 a 12.00 horas en el Hospital Virgen del Mirón, hasta que se publique el decreto y se garantice el pago a todos los profesionales. Además, no descarta nuevas acciones legales hasta que se cumpla lo acordado y se ponga fin a esta situación de desigualdad.