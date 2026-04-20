Telefónica supera en Soria el umbral del 90% de cobertura 5G

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Telefónica acaba de superar el umbral del 90% (90,5%) de cobertura 5G en Soria, gracias a la combinación de frecuencias de 700 y 3.500 MHz de Telefónica y que, pese a lo que se pueda pensar, la soriana es ya la tercera provincia con mayor cobertura de ultra banda ancha móvil 5G de la Comunidad, sólo tras Valladolid y Burgos, según un comunicado de la compañía.

La compañía señala que en Soria están cuatro de los diez municipios más pequeños de España con cobertura 5G: Rello (15 habitantes), La Losilla (12 habitantes) y Maján y Estepa de San Juan (con 9 habitantes). El más pequeño que tienen registrado está en Toledo con 5 habitantes.

De los municipios con cobertura 5G en la provincia un 30% de ellos tienen menos de 100 habitantes y solo dos, además de Soria capital, superan los 5.000 habitantes.

Telefónica señala que está llegando ya a poblaciones muy pequeñas, "por lo que cada vez cuesta más subir puntos de ese porcentaje de cobertura en la provincia".

Por otro lado, los últimos municipios en los que se han encendido nodos 5G son Rello, Almenar de Soria, Calatañazor, Alcubilla de las Peñas y Dévanos.

Telefónica también ha activado 5G Stand Alone (SA) y voz nativa 5G en los municipios sorianos que cuentan con 5G de la operadora.

Telefónica explica que es líder en España en el despliegue 5G de altas prestaciones (3.500 MHz), que ofrece altas velocidades y muy baja latencia, tanto a usuarios particulares como empresariales, "además de facilitar un incremento de la calidad de red para todos ellos".

La compañía indica que sigue "afianzando la capilaridad de su red de altas prestaciones", conocida como 5G+ para los clientes de Movistar y O2, y de este modo "ofrecerla en la práctica totalidad del territorio, desde grandes ciudades con miles de habitantes y las principales vías de comunicación hasta pequeñas localidades rurales con decenas de vecinos", como es el caso de la mayoría de los encendidos en Castilla y León y en Soria en 2026.

Además, la operadora lanza que pone a disposición de los sorianos su cobertura 5G en la banda de 700 MHz, que mejora el servicio en interiores y alcanza una cobertura de red móvil en exteriores más extensa.

A la vez que desarrolla las tecnologías de ultra banda ancha móvil, Telefónica también se encuentra trabajando en la actualidad en el desarrollo de su red fija sobre fibra FTTH, referente mundial y líder en España.