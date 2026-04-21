Heraldo-Diario de Soria

La Cofradía de la Virgen de la Soledad inaugura la exposición Stabat Mater por su 75 aniversario

La muestra se muestra al público en Espacio Alameda y permitirá ver de forma excepcional la corona procesional original de la imagen el día de la apertura

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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La Cofradía de la Virgen de la Soledad celebra sus 75 años de historia (1951-2026) con una exposición conmemorativa bajo el lema "75 años con María: el amor que nos cuida". La muestra, titulada Stabat Mater, Memoria viva de una Cofradía, se inaugura oficialmente este lunes 20 de abril en el Espacio Alameda de la capital. Uno de los mayores reclamos de este evento tuvo durante la jornada de apertura, ya que solo ese día se pudo contemplar la corona original que la imagen luce durante las procesiones de Semana Santa.

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.Montesegurofoto

Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.Montesegurofoto

Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.Montesegurofoto

Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.Montesegurofoto

Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

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Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.Montesegurofoto

Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.Montesegurofoto

Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.Montesegurofoto

Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.Montesegurofoto

Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

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Exposición de la Cofradía Virgen de la Soledad

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