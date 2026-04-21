La Cofradía de la Virgen de la Soledad inaugura la exposición Stabat Mater por su 75 aniversario

Inauguración oficial de los actos por el 75º Aniversario en el Espacio Alameda.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La Cofradía de la Virgen de la Soledad celebra sus 75 años de historia (1951-2026) con una exposición conmemorativa bajo el lema "75 años con María: el amor que nos cuida". La muestra, titulada Stabat Mater, Memoria viva de una Cofradía, se inaugura oficialmente este lunes 20 de abril en el Espacio Alameda de la capital. Uno de los mayores reclamos de este evento tuvo durante la jornada de apertura, ya que solo ese día se pudo contemplar la corona original que la imagen luce durante las procesiones de Semana Santa.