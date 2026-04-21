Antón se presenta a la sociedad soriana este viernes como futuro alcalde

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El próximo viernes el futuro alcalde de la ciudad Javier Antón Cacho se dará a conocer a la sociedad soriana durante un encuentro que mantendrá con los medios de comunicación en su primera comparecencia pública antes de la celebración del pleno de investidura, previsiblemente el día 27 de abril, lunes, según confirmaron fuentes municipales.

Y es que el Consistorio ya tiene el visto bueno de la Junta Electoral Central tras la renuncia de la concejal socialista que iba en el número 14 en la lista, Antonia Dulce, y que permite que el siguiente, Javier Antón, acceda como concejal y se convierta, por tanto, en alcalde de la ciudad de Soria, una vez renuncien el resto de ediles del PSOE.

Antón será así el tercer alcalde socialista de la democracia, tras Eloísa Álvarez y Carlos Martínez, quien renunció después de 19 años al frente de la alcaldía en el pleno del 13 de abril para asumir su cargo como procurador en las Cortes de Castilla y León.

Este lunes fuentes municipales confirmaban el nombre del sucesor de Martínez Mínguez, después de todo este tiempo de incertidumbre, aunque todo apuntaba a que el actual senador se iba a convertir en el regidor soriano.

Antón es el actual secretario de Organización del PSOE de Soria, y ha sido diputado en el Congreso durante dos legislaturas y ahora, senador, pero aunque ahora no es concejal del Ayuntamiento de Soria, sí ha estado en legislaturas anteriores al frente de Deportes y Juventud y Servicios Locales. Sigue siendo duda si Antón será alcalde manteniendo el actual cargo de senador.

Nacido en la capital soriana el 24 de octubre de 1972, es diplomado en Magisterio, especialidad Educación Infantil y Primaria. Vinculado al mundo asociativo de la mano de Cruz Roja Juventud, fue técnico de programas educativos de la organización y presidente del Consejo Provincial de la Juventud.