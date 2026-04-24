Uno de cada cuatro pensionistas cobra en Soria el complemento de paternidad

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

En la provincia hay 5.532 sorianos que cobran alguno de los dos complementos por hijos, el de maternidad y el de brecha de género, lo que supone casi el 25% de los pensionistas que hay en la provincia, 22.410. Hasta el momento se aplica a las contributivas por incapacidad permanente, jubilación o viudedad, pero ahora la Justicia abre la puerta a que miles de trabajadores empujados a la jubilación anticipada recuperen el complemento de paternidad en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que establece que denegar el complemento por hijos en la pensión a un jubilado por el hecho de haber sido despedido mediante un expediente de regulación de empleo supone un error de interpretación por parte de la Seguridad Social.

El Gobierno empezó a aplicar el complemento de maternidad en las pensiones de las mujeres a partir de 2016, pero en febrero de 2021 lo reconoció también para los hombres, denominándose desde entonces complemento de brecha de género, que ‘cumple’ cinco años y en la actualidad lo cobran 3.305 sorianos.

Esta ayuda económica en las pensiones contributivas en España estaba enfocada en reparar el perjuicio laboral de tener hijos, modificando el complemento por maternidad que aprobó en 2016 y que en un primer momento lo aplicó sólo para mujeres, pero en 2024 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a reconocerlo también a los varones porque consideró que era discriminatoria y contraria a la Directiva Europea en materia de igualdad, dado que excluía a los hombres en situaciones comparables a las de las mujeres, y llevó a España a modificar la normativa.

Así, desde febrero de 2024 todos los varones jubilados entre 2016 y 2021 pueden reclamar este complemento, pero lo deben hacer de manera individual y no todos los ciudadanos conocen la tramitación que hay que seguir. En Soria la Seguridad Social ya ha actualizado ya las pensiones a 2.227 beneficiarios. De este modo, son 5.532 los sorianos que perciben alguno de los dos complementos por hijos, casi el 25% de los pensionistas que hay en la provincia, 22.410.

Pero además, el beneficiario no sólo recibe el reconocimiento del complemento y su aplicación en la pensión desde ese mismo momento, sino que la Seguridad Social le tiene que abonar con carácter retroactivo el importe correspondiente desde la fecha de su jubilación, más los intereses. A modo de ejemplo, en una pensión media de 1.500 euros, por dos hijos le corresponden 75 euros al mes, y si se jubiló en el año 2018, las arcas públicas del Estado le deben más de 6.000 euros y los intereses por los atrasos.

En Soria el complemento por maternidad lo cobran en estos momentos 2.227 pensionistas, a una media de 82,46 euros al mes. Son 1.321 beneficiarios por dos hijos, que perciben el complemento del 5%, otros 607 por tres hijos, con el complemento del 10%, y 299 con cuatro o más hijos, con el 15%. Los 615 hombres reciben un ‘extra’ medio de 99,05 euros al mes. De ellos, 431 por dos hijos, 153 por tres, y 31 por cuatro o más hijos.

Este complemento de maternidad va dirigido a hombres que tengan reconocida una pensión contributiva por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que sean padres de, al menos dos hijos, pero no lo reconoce de oficio, de modo que el beneficiario debe solicitarlo expresamente.

Eso sí, la pensión reconocida por el INSS debe estar concedida entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021. En ese periodo es en el que estuvo vigente el complemento de maternidad incluido en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. A partir del 4 de febrero de 2021, el Gobierno aprobó una nueva ley (Real Decreto-ley 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género), por la que se sustituyó el complemento de maternidad por el de reducción de la brecha de género en el que ya se equiparaba el derecho de hombres y mujeres por igual.

Además, en mayo de 2023 el Tribunal Supremo determinó que el complemento puede ser disfrutado, de forma simultánea, por los dos progenitores de los descendientes, siempre cumpliéndose los requisitos previstos. La cuantía del formalmente conocido como complemento de maternidad por aportación demográfica era del 5% de la pensión pública en el caso de tener dos hijos, del 10% en el caso de tener tres, y del 15% en el caso de tener cuatro o más. Pero hay que tener en cuenta que para los padres que han resultado discriminados por la ley el Supremo ha fijado una indemnización de 1.800 euros, lo que eleva la cuantía a percibir en caso de que se solicite ahora.

Después, el Gobierno modificó este complemento y empezó a aplicar desde febrero de 2021 el denominado de brecha de género. Son otros 3.305 jubilados en Soria los que reciben este complemento desde entonces.