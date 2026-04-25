I Liga de Ciprínidos Ciudad de Soria: las fotos

Asier Gallardo se corona campeón de pesca en Soria tras una jornada de récord.HDS

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La capital soriana ha vivido una jornada de pesca deportiva de primer nivel con la celebración de la I Liga de Ciprínidos Ciudad de Soria 2026. El certamen reunió a 16 participantes que lograron extraer un total de 27 capturas, en un día marcado por la deportividad y un ambiente de convivencia excepcional.

Asier Gallardo se alzó con la victoria absoluta tras demostrar una eficacia inalcanzable, convirtiéndose en el pescador más activo del torneo con 10 capturas y una puntuación final de 15.715 puntos. Le siguió en el podio Jesús Aldea, quien protagonizó los momentos más espectaculares de la competición al registrar la pieza de mayor tamaño (un ejemplar de 3.225 gramos) y el mayor peso acumulado en una jornada con 9.065 gramos. El tercer cajón fue para Tomás Correa, que cerró el grupo de cabeza con 6.650 puntos.

La jornada no solo destacó por la competición, sino por el carácter social del evento, que concluyó con una comida de hermandad tras la entrega de premios para todos los participantes. Tras el éxito de esta convocatoria, la organización ya ha puesto la mirada en el calendario invernal, anunciando la creación de la I Liga de Otoño-Invierno para el próximo mes de octubre.