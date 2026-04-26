El Centro de Proceso de Datos de Soria se encarece en 3,8 millones por un modificado que lo retrasa 8 meses

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El futuro Centro de Proceso de Datos, CPD, eleva su presupuesto a los 90,89 millones de euros, tras un modificado, el segundo ya, que lo encarece en 3,8 millones y que añade ocho meses más de ejecución. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social publicó esta semana el anuncio de modificación del contrato en la Plataforma de la Contratación, de una aprobación fechada el pasado 25 de marzo.

Según la Gerencia, circunstancias imprevistas en el contrato inicial, que data de agosto de 2023, justifican la modificación, que confirma un retraso oficial de las obras hasta el mes de julio. El plazo inicial previsto se fijó en 24 meses, que comenzaron a contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo, realizada a finales de septiembre de 2023.

El incremento del coste del contrato, los 3,89 millones de euros, supone el 4,8% del importe total por el que se adjudicó la ejecución a la unión temporal de empresas Cobra Instalaciones y Servicios SA, e Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos SA, que ascendía a 86,7 millones.

El recién aprobado no es el primer modificado por el que pasa la obra ya que en diciembre de 2024 se formalizó uno por valor de 297.840 euros, porque «tras el primer año de la obra, se han puesto de manifiesto necesidades no previstas en los pliegos originales», justificó entonces la Gerencia de Informática de la Seguridad Social como entidad adjudicadora.

Apenas un mes antes de este primer modificado, el Gobierno contestó a una pregunta parlamentaria del senador popular Javier Jiménez, indicando que la cimentación y el movimiento de tierras habían sido «especialmente difíciles debido a la complejidad del terreno». El inmueble del CPD se ubica en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Soria que tiene una superficie de 37.000 metros cuadrados y una orografía complicada.

Sobre el segundo modificado, el Gobierno ya avanzó su necesidad en otoño de 2025, también en una contestación parlamentaria dada al senador popular José Manuel Hernando que se interesó por la marcha de las obras, a tenor de la proximidad del fin del plazo inicial y la constatación visual de que el mismo tendría que superarse. Hace un año, el Gobierno ya habló de replanificación de la ejecución de las obras y de la redacción de un modificado, que es el que acaba de aprobarse finalmente. Cuestión distinta es si la ejecución cumplirá los plazos ahora ampliados dado el estado que puede comprobarse in situ de las obras, que tendrían tres meses para su conclusión.

El edificio actualmente en construcción se articula en tres plantas y dispondrá de 117 plazas de aparcamiento en el recinto. Su objeto es trasladar a Soria los 3.000 servidores de la Seguridad Social, de manera que la capital sea el centro de referencia. Desde el punto de vista del empleo se estima la llegada de 60 trabajadores especializados.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que depende el Centro de Proceso de Datos, eligió la provincia de Soria para su ubicación en el marco de una política de descentralización que apuesta por provincias de la España vacía como Soria.

Considera que cuenta con el clima perfecto para la refrigeración de este tipo de instalaciones mediante aire exterior (freecooling) gracias a su temperatura media anual de 11ºC. Una diferencia especialmente significativa en verano, sostiene.

Según el estudio de idoneidad avalado por el Centro de Desarrollo de Energías Renovables Ceder-Ciemat el ahorro económico y térmico puede alcanzar entre el 50% y el 60%.

En la actualidad, el CPD ubicado en la sede central de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social en Madrid asume un alto coste de refrigeración en verano, alrededor de los 150.000 euros mensuales, lo que supone el 70% del coste de mantenimiento.

Además, la elección de Soria también se basó en el hecho de que el 100% de la energía proviene de fuentes renovables y que dispone de excedentes, al consumir tan solo el 25% de la energía producida, según la revista de la Seguridad Social, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

Además, la provincia se ubica en un territorio en el que no se registran vibraciones ni existen campos electromagnéticos que puedan afectar a los equipos, cercano a Madrid, bien comunicado con la capital. A ello se suma la gratuidad del terreno, ya que fueron cedidos por el Ayuntamiento de Soria para facilitar la política de descentralización.

Un CPD es el espacio donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. Dichos recursos consisten esencialmente en unas dependencias debidamente acondicionadas, servidores y redes de comunicaciones.