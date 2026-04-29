El Ayuntamiento de Soria descarta ahora que vaya a haber cambios en las travesías

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Hace tiempo que acabaron las ejecuciones en las antiguas travesías, pero de momento el Consistorio no las ha recepcionado, a la espera de un repaso general de la actuación de manera que se solucionen antes los desperfectos que puedan existir. Obras puntuales que no supondrán un cambio en el perfil de la intervención, es decir, no habrá transformaciones en relación a lo actuado y a lo que el Consistorio le dio el visto bueno en su día. La concejala de Obras, Ana Alegre, confirmó que en esta fase no se producirán modificaciones en los proyectos ejecutados, sólo intervenciones concretas sobre fallos y desperfectos.

En este sentido, el Ayuntamiento tiene que remitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las necesidades detectadas. Son varios los informes que saldrán de la ciudad requiriendo las intervenciones puntuales. Ya ha sido remitido el primero, explicó Alegre, que tiene que ver con la jardinería.

De manera general, el documento se centra en el arbolado, ya que hay ejemplares que no han arraigado. También en la calidad de la tierra empleada, que en determinadas zonas no es la adecuada. Finalmente, está «el gran problema», que apunta a los elementos de riego. Los hay defectuosos y otros que han sido rotos durante la propia obra. «Son muchos metros», incidió la concejala de Obras, y su arreglo «requiere un dinero para el Ayuntamiento que no nos corresponde».

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, indicó la concejala, ya ha firmado la recepción de las obras con las empresas y ahora tendrán que exigirles los cambios que propone el Ayuntamiento. «Por parte del Ministerio hay disposición», señaló Alegre.

Otro de los informes que tendrá que salir del Ayuntamiento está relacionado con los servicios generales, por ejemplo con las tapas de las arquetas. También habrá un documento general.

«El proyecto ha transformado la ciudad», resumió Alegre sobre la ejecución general. Que no haya modificaciones de proyecto (el pleno los aprobó en su día y lo actuado se ciñe a ello) en este momento significa que novedades como la conexión rápida con la calle León que reclama FOES o las correcciones en algunas rotondas tendrán que esperar. Esto se traduce en que en su momento el Ayuntamiento tendrá que encargarse de ellas.

Las travesías se han desarrollado en tres etapas. La primera discurrió desde la rotonda del Caballo Blanco hasta la estación del ferrocarril, pasando por Eduardo Saavedra. La segunda, desde la entrada de Las Casas por el Cerro Castejón al aparcamiento de San Polo. La tercera fue el puente de piedra.