El Ayuntamiento de Soria estudia si recurre la sentencia del Cerro de los Moros

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Recurrir o no la sentencia del cerro de los Moros. Dilatar de nuevo la tramitación del expediente o dar ya salida a la polémica cuestión que lleva atascada desde al menos 2023. Es lo que tiene que resolver el Ayuntamiento, que estudia la posibilidad del recurso de casación que abre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución de Alcaldía que paralizaba el procedimiento en tanto no llegara el informe de Patrimonio. Como aquella decisión fue ratificada en el pleno habría materia para recurrir, si bien esto supondría una nueva paralización. El concejal de Urbanismo, Luis Rey, mostró su preferencia personal de reanudar la tramitación («creo que no merece la pena entrar en un recurso»), pero insistió en que «la decisión no está tomada». El tema tendría que pasar por la Junta de Gobierno Local.

Para Rey «procede entrar al fondo del asunto» ya, un asunto que resulta especialmente polémico por la gran capacidad de viviendas que admite el sector del Cerro de los Moros, en las proximidades de un paisaje sensible como es el de las riberas del Duero. Por más que las construcciones se hayan derivado a la zona de la vaguada de Los Pajaritos, este remedio no llega a convencer a los detractores, que insisten en las afecciones al paisaje. El sector admite 1.200 viviendas, que tendrían que distribuirse en numerosos bloques.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no otorga la petición que parece principal para la promotora Pilares del Arlanzón: que la aprobación provisional de la modificación del PGOU fuera declarada por el propio órgano jurisdiccional. Tal es «la parte que no se ha admitido del procedimiento». De manera, que la cuestión tiene un escenario muy concreto, es «volver a la casilla de salida». Una casilla de salida que podría haberse evitado si Pilares del Arlanzón no hubiera insistido en la aprobación provisional, que ahora queda claro que queda en manos del Ayuntamiento.

La resolución de Alcaldía tumbada por la sentencia procede de febrero de 2023 y en ella se declaraba la suspensión de plazos para tramitar la modificación del PGOU en tanto no llegara el informe de Patrimonio. Este se hizo presente en enero de 2024, pero mientras tanto la interposición del recurso contencioso administrativo por parte de Pilares del Arlanzón determinó que el Ayuntamiento decidiera no dar salida al tema hasta que llegara la sentencia. Una sentencia que procede de comienzos del pasado abril, aunque se esperaba para un año antes. En definitiva, tres años sin tramitación, entre la espera del informe de Patrimonio, el recurso de Pilares del Arlanzón y la demora de la sentencia, que devuelve la tramitación a manos municipales.