El Conservatorio de Soria abre el plazo para las pruebas de acceso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Conservatorio Profesional de Música “Oreste Camarca” de Soria, centro dependiente de la Consejería de Educación de Castilla y León, ha abierto el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a las Enseñanzas Elementales y Profesionales de música correspondientes al curso 2026-2027, que permanecerá abierto hasta el próximo viernes 15 de mayo. Las solicitudes pueden presentarse tanto de manera electrónica como presencial, con los formularios accesibles a través de la sede electrónica y el Portal de Educación.

Como cada año, el centro ofrece una oportunidad abierta y accesible para todas aquellas personas interesadas en iniciarse o continuar su formación musical. A partir de los ocho años, cualquier aspirante puede acceder al conservatorio sin necesidad de contar con conocimientos previos, ya que en estos casos únicamente deberá superar una prueba de aptitud diseñada para valorar capacidades básicas como el sentido rítmico o el oído. Por su parte, quienes ya dispongan de formación podrán optar a cursos superiores mediante una prueba adaptada al nivel correspondiente.

Las pruebas de acceso darán comienzo a partir del 15 de junio, y su convocatoria se publicará con la debida antelación en la página web del centro. Más allá de su carácter académico, el estudio de la música se presenta como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la persona. Numerosos estudios avalan sus beneficios en ámbitos como la concentración, la memoria, la creatividad o la gestión emocional, contribuyendo también a reducir el estrés y fomentar habilidades sociales. En este sentido, el Conservatorio “Oreste Camarca” no solo ofrece una formación musical de calidad, sino también la posibilidad de cursar estudios oficiales reglados que conducen a la obtención de una titulación.

A ello se suma un aspecto especialmente relevante: el carácter público de estas enseñanzas permite acceder a ellas con un coste muy reducido, sin necesidad de afrontar mensualidades elevadas. El centro facilita además recursos como el préstamo de instrumentos para el alumnado, así como una organización horaria flexible que permite compatibilizar los estudios musicales con la enseñanza general. La oferta formativa incluye diversas especialidades instrumentales, lo que permite al alumnado desarrollar su aprendizaje en función de sus intereses y vocación.

Con el objetivo de acercar esta realidad a las familias y futuros estudiantes, el conservatorio ha organizado unas Jornadas de Puertas Abiertas que se celebrarán los días 6 y 7 de mayo a las 18.00 horas. Durante estas sesiones, los asistentes podrán conocer de primera mano la actividad del centro, descubrir los distintos instrumentos que se imparten, escuchar su sonido en directo y familiarizarse con sus características.