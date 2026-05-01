Antón preside su primera Junta de Gobierno de Soria con 100.000 euros en cultura

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local celebró su sesión ordinaria bajo la presidencia, por primera vez, de Javier Antón como alcalde, en una reunión marcada por el apoyo a la agenda cultural de la ciudad y la consolidación de proyectos de infraestructura y vivienda El Consistorio reafirmó su compromiso con la dinamización cultural mediante la aprobación de seis convenios de colaboración que suman una inversión directa de 100.000 euros.

El órgano ratificó las ayudas para el IV Festival Spring Urban (25.000 euros) que se celebrará el 8 y 9 de mayo, y el VII Undersound Fest (8.000) previsto para el 23 de mayo. El festival nacional On Photo Soria 2026 recibirá 15.000 euros para sus actividades que se extienden hasta junio, mientras que el XIV Festival de Canto Coral Ciudad de Soria contará con 16.000. Se aprobaron además 18.000 euros para los eventos vinculados a Música Antigua y otros 18.000 para el ciclo Paradas y Sonoras, que llevará conciertos de nueve bandas locales a los barrios de Los Royales, Santa Bárbara y Los Pajaritos entre abril y septiembre.

En el marco de estos acuerdos, el Ayuntamiento de Soria no sólo garantiza una aportación económica que suma cerca de 100.000 euros (con el abono inmediato del 70% a la firma para facilitar la producción), sino que asume compromisos logísticos fundamentales para la viabilidad de los eventos.

El compromiso público incluye la puesta a disposición de espacios e infraestructuras municipales, como el recinto de Los Pajaritos o el antiguo Lavadero de Lanas, además del apoyo técnico y material mediante el suministro de grupos electrógenos, vallados, servicios de limpieza y gestión de accesos. Más allá de la logística, estos convenios funcionan como un marco de corresponsabilidad que integra las iniciativas del tejido asociativo en la política cultural municipal, buscando la democratización y diversificación de públicos. Se asegura un acompañamiento técnico en la ejecución de los festivales, garantizando que el retorno social y cultural de la inversión beneficie de forma directa a toda la ciudadanía.

En materia de vivienda, el órgano concedió de forma definitiva la subvención para la rehabilitación del edificio situado en la calle Carmen número 1, dentro del programa europeo NextGenerationEU. La obra, que ha supuesto una inversión de más de 70.000 euros, recibe una ayuda pública de 31.550 para mejorar la eficiencia energética mediante la sustitución de la cubierta y la instalación de sistemas de aislamiento térmico.