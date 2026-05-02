La Aemet alerta: aviso amarillo en el norte de Soria y el Moncayo durante todo el sábado

Captura de pantalla del mapa de la Aemet sobre el estado del cielo en Soria durante la mañana de este sábado.HDS

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

En Soria se verá poco el sol este sábado 2 de mayo. Lo dice la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, con una predicción que deja poco margen de duda, ya que todas las franjas horarias presentan cielos nubosos. La alerta se circunscribe al norte de la provincia y a la zona del Moncayo, con Ágreda y Ólvega y todas las poblaciones de alrededor donde la agencia de meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas. Corresponde al área de la Ibérica soriana, con un aviso amarillo que comienza a las 13 horas y se prolonga durante gran parte de la jornada: concluye a las 22 horas.

La Aemet prevé para esta jornada de sábado que "el cielo estará nuboso con chubascos, y a veces con tormenta, que localmente pueden ser fuertes". La precipitación acumulada en una hora puede ser de hasta 15 litros por metros cuadrado, según la predicción de la Aemet para toda la provincia, también en la Meseta y Sistema Central, si bien en la Ibérica se activa el aviso amarillo, y en las otras dos áreas no.

Además, habrá bancos de niebla en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas no ofrecen cambios, con el mercurio situado entre los 9 y 10 grados, y las máximas en descenso, lo que se aprecia de forma notable, con temperaturas entre los 16 de Soria y los 19 de la comarca de El burgo de Osma.

El viento soplará del sur y será de flojo a moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes.