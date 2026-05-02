Moncayo Ecológico impulsa un mayo de actividad en torno a la ganadería regenerativa en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Moncayo Ecológico afronta el mes de mayo con una intensa programación de actividades formativas, divulgativas, sectoriales y gastronómicas que refuerzan el papel del proyecto ubicado en Noviercas (Soria) como referente en ganadería regenerativa y producción ecológica en el medio rural soriano.

Entre el 4 y el 8 de mayo, la finca gestionada por Jorge Conte y Guiomar Chamarro acogerá un curso de monitoreo de suelo organizado por el Hub del Norte del Instituto Savory en España. Esta formación reunirá a profesionales y personas interesadas en la regeneración de suelos y ecosistemas, consolidando el espacio como punto de encuentro para el intercambio de conocimiento. Durante esas jornadas, el proyecto recibirá además la visita de la Asociación de Mujeres Agrarias Alavesas Gure Soroa y de FORESNA, en una dinámica de aprendizaje compartido en torno al manejo sostenible del territorio.

El 6 de mayo, en la Casa de la Cultura de Noviercas, y dentro del acto de presentación de la Red PAME (Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora) promovido por PROYNERSO, Guiomar Chamarro participará en una mesa redonda formada por 10 autónomas de la comarca centrada en el emprendimiento rural y la empleabilidad femenina en el territorio.

La intensa actividad de Moncayo Ecológico durante el mes de mayo continuará el día 12, con la presencia del proyecto en las Jornadas Regenerativas de Abiego, en la provincia de Huesca, donde se compartirá su experiencia con profesionales del sector y consumidores, dentro de un espacio de reflexión sobre el futuro del sector agroganadero.

Unos días después, durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo, tendrá lugar una propuesta gastronómica singular en el Restaurante Piscinas de Gómara, con Ana Delso al frente de los fogones. Se ofrecerá un menú degustación centrado en la carne de ternera ecológica y de pasto de Moncayo Ecológico, con el objetivo de acercar al público un modelo alimentario basado en el respeto al entorno y el origen del producto.

Ese mismo 16 de mayo, el proyecto participará en una jornada en Palacios de la Sierra (Burgos) organizada por Agro Lara, asociación para el fomento de prácticas agroambientales, sostenibles y la recuperación de sus tradiciones. Junto a Andrés Gómez de Granja Zael, Moncayo Ecológico tomará parte de una conversación sobre modelos de ganadería, transformación y comercialización, poniendo el foco en la generación de valor añadido en origen, las diferentes prácticas agroambientales y la recuperación de tradiciones.

El mes se completará con la ponencia de Jorge Conte en el Congreso de Medicina Bovina ANEMBE celebrado del 20 al 22 de Mayo en Valladolid aunando sus conocimientos y experiencia relacionados con el ganado, el pastoreo dirigido más allá del extensivo, la alimentación a pasto, el ecológico y los efectos de estas metodologías para mitigar el cambio climático.