La V Jornada de deporte y convivencia reunirá este martes en Soria a 400 alumnos de Infantil y Primaria de los CRA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La quinta edición de la ‘Jornada de deporte y convivencia’ reunirá este martes, 5 de mayo, a unos 400 alumnos de Educación Infantil y Primaria de todos los colegios rurales agrupados de la provincia. Esta actividad, que se celebra en las instalaciones deportivas de Los Pajaritos de la capital, está impulsada por la Junta, a través del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Soria (CFIE), en colaboración con el equipo de docentes de colegios rurales agrupados.

Según informan fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Soria, estas jornadas se enmarcan en el programa de actividades formativas del curso escolar 2025-2026 para promover la convivencia, la práctica deportiva y fomentar los valores educativos entre el alumnado de las pequeñas localidades sorianas.

Al respecto, la Junta señaló que ha sido posible gracias al “compromiso” y la “implicación” del profesorado de todos los centros participantes. Además, el deporte es el eje central de una jornada que reunirá aproximadamente a 400 alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria de todos los CRA de la provincia de Soria, así como a otros centros educativos que se han sumado este año por sus características similares.

Así participan los CRA Campos de Gómara (Gómara), El Jalón (Arcos de Jalón), El Valle (Almarza), La Ribera (Langa de Duero), Pinares Altos (Vinuesa), Pinar Sur (Casarejos), Pinar Grande (Navaleno), Río Izana (Quintana Redonda), Tierras Altas (San Pedro Manrique), Tierras de Berlanga (Berlanga de Duero), Santo Cristo de las Maravillas (Duruelo) y Manuela Peña (Covaleda), así como los equipos docentes de los 12 centros que han estado trabajando en la organización del evento, recoge Ical.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones deportivas de Los Pajaritos, en la capital soriana, en horario de 10.30 a 13.30 horas. Durante la jornada, los alumnos podrán disfrutar de distintas estaciones deportivas, organizados por edades y adaptados a sus capacidades, en modalidades como atletismo (salto de altura, vallas, relevos, técnica de carrera), ultimate, floorball y voleibol inclusivo, entre otras.

Para garantizar el buen desarrollo de estas actividades, se contará con la participación del Centro de Alto Rendimiento de Soria y de los estudiantes de primer y tercer año del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Campus Universitario de Soria. Además, del Grado de Educación Infantil de la Facultad de Educación de Soria, incorporado a la iniciativa desde el pasado curso, organizará actividades específicas para el alumnado de Infantil de los CRA.

En conjunto, esta jornada permite que más de 170 estudiantes universitarios apliquen sus conocimientos y formación al servicio de la sociedad soriana.

El objetivo principal de esta jornada, según la Junta, es facilitar la interacción y convivencia entre los alumnos de las pequeñas localidades sorianas. Asimismo, se pretende promover la práctica de diferentes deportes, transmitir los valores asociados al deporte y ofrecer a los alumnos explorar diferentes disciplinas e instalaciones deportivas.

Al igual que en ediciones anteriores, la difusión de esta jornada se ha apoyado en un concurso de diseño de logotipo entre todos los alumnos de los CRA. El diseño ganador se incorporó al cartel promocional del evento, en el que también se reconoce la colaboración de las entidades que han hecho posible esta iniciativa: Ayuntamiento de Soria, que ha cedido instalaciones deportivas, Caja Rural de Soria, Folder y Nufri.