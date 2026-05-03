Las terrazas de hostelería suman 92 solicitudes en Soria, en línea con otros años

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Casi un centenar de solicitudes, en línea con lo acontecido en ejercicios precedentes. Es lo que sucede con las terrazas de la hostelería, cuya tramitación corresponde al Ayuntamiento. Ya en plena temporada (aunque la colocación de sillas y mesas en la calle se ha convertido en un recurso para todo el año), al Consistorio le constan 92 solicitudes. De ellas, 77 hay ya autorizadas. Cuatro de ellas son de nueva implantación y el resto se trata de renovaciones, indicaron fuentes municipales.

También hay interés para colocar barras exteriores a los establecimientos durante las fiestas de San Juan. En este caso, hay que tener en cuenta que el plazo de tramitación finaliza un mes antes de los días grandes. De momento, son dos las solicitudes contabilizadas.

«La disposición de las barras se autorizará a los establecimientos en la vía pública de su fachada siempre y cuando estén situadas en aceras de ancho superior a 4 metros, calles peatonales de anchura superior a 5 metros, o calles cortadas al tráfico rodado», señala la Ordenanza. «A estos efectos se entiende por calles o zonas peatonales aquellas en que la totalidad de la vía esté reservada de forma permanente al uso peatonal excepto en horario permitido para carga/descarga y para el paso de vehículos de servicio público o de residentes», agrega.

Por otra parte, «la colocación de las barras no menoscabará las condiciones de seguridad de los establecimientos en cuanto a las vías y recorridos de evacuación». Igualmente, «no obstaculizarán la accesibilidad a los medios de extinción que pudieran existir». Tampoco se permitirá «almacenar o apilar productos, materiales ni residuos junto a las barras, tanto por razones de estética e imagen urbanas como de higiene» ni podrán «efectuarse anclajes en pavimento, árboles o en el mobiliario urbano», expresa la Ordenanza.

Por ahora la regulación de los veladores se está llevando a cabo con la Ordenanza que podría considerarse como ‘antigua’, dado que está en plena elaboración la que pondrá al día la normativa para colocar sillas y mesas en las calles. El Ayuntamiento cuenta ya con un borrador básico de la nueva normativa con la que actualizar uno de los aspectos fundamentales de la hostelería.

Las bases de la Ordenanza se asentaron con el sector hace bastante tiempo, de manera que lo que faltaba era redactar el borrador. En su momento los trabajos se vieron ralentizados por la entrada de una nueva directiva de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur), que en todo caso es conocedora de las novedades.

La actualización vino comprometida tras la pandemia, cuando el sector se vio afectado por cierres y limitaciones de aforo, que determinaron la posibilidad de colocar veladores en lugares inusuales.

Uno de los puntos de debate de la nueva norma, la opción de utilizar plazas de aparcamiento como terraza (algo permitido en la pandemia y ejercicios posteriores) se encuentra zanjado, ya que se prohibirá.

En principio, el resto de cuestiones se encontraría consensuado con el sector, aunque no hay una fecha para que la normativa pase por el pleno, con una aprobación inicial que abriría el periodo de alegaciones.