Somacyl licitará este viernes la «remodelación completa» del CTR de Golmayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La esperada licitación de la puesta al día y modernización del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) ya tiene fecha. El próximo viernes será cuando la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) lance el procedimiento para la «remodelación integral» de la planta. Así lo anunció el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez, quien asistió en Soria a la entrega al Ayuntamiento de un punto limpio móvil con su correspondiente camión de transporte eléctrico y dos puntos de recarga.

La licitación se realizará por un importe superior a los diez millones de euros y el plazo de ejecución de la obra, una vez adjudicada, será de doce meses, detalló Jiménez. Desde el pasado abril Somacyl es la entidad encargada de gestionar el CTR, con subrogación de la plantilla. Paralelamente en la planta de Golmayo discurren los trabajos para adaptarla al tratamiento de residuos orgánicos. A principios del pasado mes de diciembre se hizo oficial la adjudicación de estas obras a Vilor Infraestructuras, S.L.-Martín Holgado Obra Civil, S.L. por un importe de tres millones de euros.

Por otra parte, a 124.000 euros asciende la inversión del material entregado al Ayuntamiento de Soria, en un acto en el que acompañaron a Jiménez el alcalde de Soria, Javier Antón; la delegada territorial, Yolanda de Gregorio; y la concejala de Obras, Ana Alegre.

Esta entrega se integra en las infraestructuras incluidas en el proyecto estratégico autonómico para la construcción, mejora, digitalización y suministro de puntos limpios móviles, dotado con una inversión global de 25 millones de euros, cofinanciado por la Junta de Castilla y León y por fondos europeos Next Generation EU.

Esta programación se estructura en cuatro líneas de actuación en el conjunto de la Comunidad Autónoma: la construcción de 24 nuevos puntos limpios fijos, la mejora y adaptación de 42 instalaciones existentes, la digitalización de 46 puntos limpios -22 ya operativos y 24 de nueva construcción- y la adquisición de 83 puntos limpios móviles, dentro de los que se integran 71 unidades tipo isla transportadas en 37 camiones eléctricos (con 74 puntos de recarga para estos camiones), 5 unidades tipo camión caja y 7 contenedores metálicos con sistema gancho. En conjunto, el proyecto suma 195 actuaciones distribuidas por el conjunto de la Comunidad.

La línea de puntos limpios móviles está concebida para facilitar la recogida separada de residuos en municipios con menor población o con una mayor dispersión geográfica, mediante un sistema itinerante que permitirá acercar el servicio a distintos núcleos de población.