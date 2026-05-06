Los 4 titanes de la Iglesia en Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Diócesis de Osma-Soria celebra en unos días el patrono del clero secular español, San Juan de Ávila, una fiesta que la Iglesia festeja por todo lo alto y en la que reconoce a sacerdotes que cumplen sus bodas sacerdotales. Entre ellos se encuentran quienes en este 2026 celebran nada menos que sus bodas de titanio como sacerdotes, esto es, 70 años. Son cuatro nuevos titanes de la Iglesia en Soria, auténticos colosos atendiendo a la excepcionalidad del tiempo que llevan siendo sacerdotes, aunque se encuentran jubilados desde hace años. El adjetivo titán viene de gigante en alusión al satélite más grande de Saturno así llamado, Titán.

Bodas de titanio (70 años)

Fortunato Antón Nuño . Nació en la localidad soriana de Bayubas de Abajo y fue ordenado presbítero el 12 de febrero de 1956 en Sigüenza (Guadalajara). En la actualidad reside en San Esteban de Gormaz.

. Nació en la localidad soriana de Bayubas de Abajo y fue ordenado presbítero el 12 de febrero de 1956 en Sigüenza (Guadalajara). En la actualidad reside en San Esteban de Gormaz. Ramiro Cardenal Íñigo . Nació en Galapagares (Soria) y fue ordenado presbítero el 24 de junio de 1956 en El Burgo de Osma. En la actualidad reside en Soria en la Casa Diocesana.

. Nació en Galapagares (Soria) y fue ordenado presbítero el 24 de junio de 1956 en El Burgo de Osma. En la actualidad reside en Soria en la Casa Diocesana. Jacinto Egido Pascual . Nació en Coscurita y fue ordenado sacerdote el 12 de febrero de 1956 en Sigüenza (Guadalajara). Reside en la Casa Diocesana.

. Nació en Coscurita y fue ordenado sacerdote el 12 de febrero de 1956 en Sigüenza (Guadalajara). Reside en la Casa Diocesana. Ángel Jiménez del Campo. Nació en Ólvega y fue ordenado presbítero el 14 de octubre de 1956 en El Burgo de Osma. Colabora en la UAP (Unidad de Acción Pastoral) de Ólvega, donde reside.

En la provincia de Soria, la celebración del clero tendrá lugar en la Concatedral de San Pedro el mismo día de la festividad de San Juan de Ávila, el lunes 11 de mayo y estará presidida por el administrador diocesano, Gabriel Ángel Millán. En ella se conmemorarán también otras bodas.

Bodas de platino (65 años)

Joaquín Arancón García . Nació en Aldealseñor. Fue ordenado presbítero en Vinuesa el 25 de julio de 1961. Está jubilado y reside en la residencia de las Hermanitas de los ancianos desamparados de Osma.

. Nació en Aldealseñor. Fue ordenado presbítero en Vinuesa el 25 de julio de 1961. Está jubilado y reside en la residencia de las Hermanitas de los ancianos desamparados de Osma. Fidel Morón Ruiz. Nació en Almántiga, pequeña población de Soria cercana a Almazán. Se ordenó presbítero en Vinuesa el 25 de julio de 1961. Está jubilado y reside en la Casa Diocesana

Bodas de diamante (60 años)

Armando Mateo López . Natural de San Leonardo de Yagüe, fue ordenado presbítero el 30 de marzo de 1966 en El Burgo de Osma. En la actualidad es párroco ‘in solidum’ de la UAP de San Leonardo.

. Natural de San Leonardo de Yagüe, fue ordenado presbítero el 30 de marzo de 1966 en El Burgo de Osma. En la actualidad es párroco ‘in solidum’ de la UAP de San Leonardo. Maximiliano Pérez Ordóñez. Natural de Anguix (Burgos), fue ordenado presbítero el 26 de junio de 1966 en Salamanca. Es religioso escolapio y en estos momentos atiende las necesidades pastorales del Colegio de Escolapios en Soria y colabora en las parroquias de Navalcaballo, Camparañón y Villabuena.

Se da la circunstancia de que quienes cumplen este año su cuarto de siglo en el Magisterio de la Iglesia pertenecen al grupo de sacerdotes más jóvenes que hay en la Diócesis de Osma-Soria, donde la edad media del clero es bastante alta. La provincia cuenta con 78 sacerdotes de los que 53 siguen en activo y el resto están jubilados. La radiografía, con datos de 2025 aportados entonces por el delegado del Clero, Mario Muñoz, apunta una una significativa presencia de sacerdotes extranjeros, que roza el 10% con respecto a los que están en activo.

Bodas de plata (25 años)

Alberto Cisneros Izquierdo . Nacido en Barcelona, fue ordenado presbítero el 12 de octubre de 2001 en la Catedral de El Burgo de Osma. En la actualidad es misionero en Esmeraldas (Ecuador).

. Nacido en Barcelona, fue ordenado presbítero el 12 de octubre de 2001 en la Catedral de El Burgo de Osma. En la actualidad es misionero en Esmeraldas (Ecuador). Álvaro-Félix Chávez Chavarría . Natural de Managua (Nicaragua), fue ordenado sacerdote el 20 de mayo de 2001 en Takamatsu (Japón). Es párroco ‘sin solidum’ moderador de la UAP de Almazán y arcipreste.

. Natural de Managua (Nicaragua), fue ordenado sacerdote el 20 de mayo de 2001 en Takamatsu (Japón). Es párroco ‘sin solidum’ moderador de la UAP de Almazán y arcipreste. David Igualador Martínez . Nació en Medinaceli y fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 2001 en la Catedral de El Burgo de Osma. Es párroco ‘in solidum’-moderador de la UAP de San Esteban de Gormaz-Langa y canónigo organista de la Catedral.

. Nació en Medinaceli y fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 2001 en la Catedral de El Burgo de Osma. Es párroco ‘in solidum’-moderador de la UAP de San Esteban de Gormaz-Langa y canónigo organista de la Catedral. Pedro Ignacio Utrilla Soria. Natural de Vinuesa, su ordenación tuvo lugar el 12 de octubre de 2001 en la Catedral de El Burgo de Osma. Es párroco de la UAP de Navaleno-Abejar-Cabrejas y cura encargado de Calatañazor, Aldehuela de Calatañazor y Muriel de la Fuente. También es arcipreste de Pinares, profesor de Filosofía en el Seminario menor de El Burgo y en la Facultad de Teología de Burgos, así como director de la Escuela diocesana de agentes de pastoral.

Todos los datos biográficos aparecen publicados en la revista de la diócesis Iglesia en Soria.