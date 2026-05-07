Soria pierde población y se queda en 90.685 habitantes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria perdió población en el primer trimestre del año, 121 personas en concreto, y se sitúa en los 90.685 habitantes, rompiendo la tendencia de las últimas estadísticas siempre en ascenso, según se desprende de los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Estadística Continua de Población publicada hoy. Soria se convierte así en la única de Castilla y León, junto con Zamora, que obtiene saldo negativo en este periodo de inicio de 2026.

La población española descendió un 0,2 por ciento en Soria (157 menos) en el tercer trimestre, mientras que el número de foráneos aumentó en 36, un 0,28 por ciento de incremento).

Con todo ello, la provincia más poblada de la Comunidad es Valladolid con 535.553 personas, seguida por León, con 449.632 personas; Burgos, con 367.676; Salamanca, con 330.983; Zamora, con 165.362; Ávila, con 162.444; Palencia, con 160.301 personas; Segovia, con 160.763; y Soria, con 90.685 habitantes.

Asimismo, la población de Castilla y León creció durante el primer trimestre del año un 0,2 por ciento, hasta alcanzar los 2.423.399 habitantes a 1 de abril de 2026, lo que supone 4.767 personas más que tres meses antes, gracias a la llegada de extranjeros. Este incremento porcentual fue igual al registrado en el conjunto del país, con 97.021 personas más, hasta los 49,6 millones de habitantes, el valor máximo de la serie histórica, según los datos provisionales recogidos por Ical de la Estadística Continua de Población.

Durante el primer trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades, salvo en Canarias, donde bajó un 0,02 por ciento, y en la ciudad autónoma de Melilla, un 0,45 por ciento. Además, no experimentó cambios en Extremadura, mientras que hubo incrementos exiguos en Galicia (0,08 por ciento) y País Vasco (0,09 por ciento). Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,39 por ciento), Castilla-La Mancha (0,36 por ciento) y la Región de Murcia (0,33 por ciento).

La población con nacionalidad española de la Comunidad se redujo un 0,05 por ciento, con 1.264 personas menos durante el período, en relación al último trimestre de 2025, hasta los 2.193.237. Por el contrario, la procedente del exterior, que motivó el crecimiento general de la población, aumentó un 2,7 por ciento, hasta alcanzar los 230.162 personas, lo que supone 6.031 personas. Además, de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 1,19 son hombres y 1,22, mujeres.

A nivel nacional, esta población nacida en el extranjero -de algo más de 10 millones de personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta 7,3 millones. La población de nacionalidad española creció en 2.839. En Castilla y León, nacieron fuera de las fronteras españolas 319.209 personas, muchos de ellos ya con nacionalidad española, acelerada por este último proceso.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incrementó entre abril de 2025 y el mismo mes de 2026 un 0,8 por ciento, al lograr sumar 19.127 habitantes, mientras en España el avance fue del 0,9 por ciento, con 459.462 personas más. En estos últimos doce meses, los extranjeros aumentaron un 10,4 por ciento, frente al ligero descenso de nacionales del 0,12 por ciento.

En la variación trimestral, la población a 1 de abril aumentó en siete de las nueve provincias en relación a tres meses antes. En Valladolid lo hizo en 2.178 personas, un 0,4 por ciento; seguida de Burgos, 1.093, un 0,3 por ciento; Salamanca, 767, un 0,23 por ciento, el mismo porcentaje que en Segovia, que creció en 371 habitantes. A esta se suman Ávila, donde la población se elevó en 306 habitantes, un 0,18 por ciento; Palencia, 206, un 0,12; y León, con 53 personas más y un 0,01 por ciento. Por contra, la población descendió en Soria, un 0,13 por ciento, con 121 personas menos, y un 0,05 por ciento en Zamora, con 86 menos.

La población española subió en el tercer trimestre en Valladolid y Segovia, en ambas provincias, un 0,08 por ciento, con 418 y 113 personas más, respectivamente. Por contra, el habitante nacional bajó un 0,26 por ciento en Zamora (409 personas menos); un 0,2 por ciento en Soria (157 menos); un 0,19 por ciento en Palencia (284); un 0,16 por ciento de caída en León (682); y más ligeramente, en Burgos, un 0,05 por ciento (168 menos); un 0,03 en Ávila (48): y un 0,01 por ciento en Salamanca (47 menos).

En el lado opuesto, el número de foráneos creció en todas las provincias, con las mayores subidas en Valladolid y Burgos, con 1.760 y 1.261, respectivamente, y un 3,9 y 2,9 por ciento. Les siguen Salamanca (814 y un 3,2 por ciento más; Palencia (490 y un 3,7 por ciento), León (416 y un 7,35), Ávila (354 y un dos por ciento), Zamora (323 y un 2,9 más), Segovia (258 personas y un uno por ciento más) y Soria (36 y un 0,28 por ciento de incremento).