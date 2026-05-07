Los secretos del Conservatorio Oreste Camarca, en imágenes

Los alumnos interpretaron el Himno de la alegríaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Conservatorio de Música Oreste Camarca ha celebrado las jornadas de puertas abiertas para mostrar el centro a los jóvenes interesados en matricularse para cursar estudios musicales. Si el año pasado la visita guiada fue realizada por Oreste Camarca, en esta ocasión ha sido el mismísimo Ludwig van Beethoven el que ha mostrado todas las bondades del Conservatorio a las familias que han acudido con sus hijos para conocer las instalaciones. Además, varios alumnos de Elemental, interpretaron el famoso Himno de la Alegría.

La cita ya clásica dentro de la actividad anual del centro busca dar a conocer su programación didáctica actual, especialmente orientada para que los posibles interesados en inscribirse en el centro conozcan la riqueza formativa cursada en el mismo, ofreciendo la posibilidad de conocer de primera mano el funcionamiento y el equipo docente que lo conforma.

Durante las jornadas, los asistentes pudieron visitar las instalaciones del centro, asistir a clases abiertas, ensayos y pequeñas actuaciones en directo y recibir información detallada sobre el proceso de admisión, pruebas de acceso y niveles formativos, así como interactuar con el profesorado y resolver dudas sobre los distintos itinerarios y especialidades musicales.

Desde el conservatorio destacan el importante trabajo organizativo y la implicación del profesorado para sacar adelante una programación diversa y de calidad, pensada no solo para el alumnado del centro, sino también para acercar la música y la actividad cultural del conservatorio a toda la sociedad soriana.