Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Últimos días para apuntarse a 'Jóvenes Músicos Sorianos en Concierto', la iniciativa de la Diputación de Soria que permite a los artistas de menor edad actuar este verano en los pueblos de Soria. Los conciertos, remunerados, acercan la cultura al medio rural.

El plazo para participar en una nueva edición del ciclo 'Jóvenes Músicos Sorianos en Concierto' entra en su recta final. Los jóvenes intérpretes interesados en formar parte de este programa impulsado por la Diputación de Soria podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 11 de mayo a las 23.59 horas.

La iniciativa volverá a llenar de música clásica distintos pueblos de la provincia durante los meses de julio y agosto de 2026, con recitales en directo en localidades del medio rural y el protagonismo de jóvenes talentos sorianos.

El programa cuenta con un presupuesto de 30.000 euros y está dirigido a músicos menores de 35 años, naturales o residentes en la provincia, que estén cursando o hayan finalizado estudios musicales. Podrán participar tanto solistas como agrupaciones de cámara, desde dúos hasta formaciones más amplias.

Cada propuesta deberá incluir un repertorio de libre elección con una duración mínima de una hora, permitiendo a los participantes mostrar su estilo y personalidad artística sobre el escenario.

Además, los músicos seleccionados recibirán una compensación económica por concierto, que oscilará entre los 450 y los 900 euros en función del número de integrantes de cada formación.