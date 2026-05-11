Piden 5 años de cárcel para el ex gestor del Canal de Olmillos en Soria por apropiación indebida

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Tras más de seis años desde la denuncia por parte de la Comunidad de Regantes del Canal de Olmillos, en Soria, contra su entonces gestor, al que atribuía haberse quedado con dinero de la entidad durante varios ejercicios, cerca de un millón de euros, lo que supuso su detención, con posterior puesta en libertad, llega el momento del juicio, previsto para los próximos días 14 y 15 de mayo, en la Audiencia Provincial de Soria.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de cinco años de cárcel por un delito de apropiación indebida, así como una multa de 7.200 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama para él una indemnización de 853.792 euros por el importe de las transferencias realizadas y no devueltas, que tendrá que abonar a la Comunidad de Regantes del Canal de Olmillos. A esa cifra habría que sumar los intereses, teniendo en cuenta que han pasado ya más de seis años desde que se produjo la denuncia y comenzó la investigación.

La Guardia Civil del cuartel de San Esteban de Gormaz detuvo al entonces gestor de la Comunidad de Regantes de Olmillos en enero de 2020, un día después de la denuncia por apropiación indebida por parte de la junta directiva de la sociedad. Las primeras pesquisas sobre la documentación revisada, desde el año 2012 hasta el 2019, arrojaron una cifra cercana al millón de la que se habría apoderado a través de transferencias falsas a su cuenta y pagos de cheques indebidos.

La Subdelegación del Gobierno en Soria informó en su momento que inicialmente se revisarían movimientos bancarios y económicos de los últimos tres años, aunque no se descartaba que los supuestos hechos se remontaran a varios años atrás.

La Guardia Civil fue la que instruyó las diligencias y procedió a poner a disposición judicial al detenido, y aunque la Fiscalía pidió entonces medidas cautelares, no el ingreso en prisión para el detenido, por lo que fue puesto en libertad después de prestar declaración ante la Benemérita y en sede judicial.

La directiva de la Comunidad de Regantes del Canal de Olmillos, en la localidad de San Esteban de Gormaz, denunció ante la Guardia Civil un supuesto delito de apropiación indebida, tras detectar en los movimientos bancarios de la cuenta corriente de la entidad una serie de transferencias falsas y pago de cheques.

La Comunidad de Regantes de Olmillos es una de las más veteranas de la provincia de Soria y se constituyó para gestionar el agua de riego que llegó a la comarca con la entrada en funcionamiento del canal de riego, en el año 1956. A finales del siglo pasado, los agricultores de Olmillos apostaron por la modernización del canal de regadío, lo que permitió cambiar cultivos tradicionales como cereal y la remolacha por lechugas, judías verdes, brócoli y fresas.

La dotación de un sistema de riego acorde a los tiempos, junto a las condiciones del terreno y un microclima benévolo en la vega del Duero permiten obtener productos de calidad. Esta modernización atrajo hasta la zona a importantes empresas del sector hortofrutícola. El regadío de Olmillos abarca 840 hectáreas.