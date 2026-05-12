El Ayuntamiento de Soria y la Junta se fijan en el eclipse como prioridad inmediata

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El eclipse como prioridad más inmediata de colaboración entre el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León. Fue el tema principal de los que abordaron el nuevo alcalde, Javier Antón, y la delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio, dentro de la ronda de contactos que el primero está desplegando con diferentes instituciones. Paralelamente, se trataron las cuestiones del futuro del hospital Virgen del Mirón y la cesión de parcelas para equipamientos.

«El tema fundamental ha sido el eclipse», manifestó De Gregorio, «hemos hablado de un tema que nos preocupa muchísimo a las dos instituciones, tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León, ese acontecimiento que va a tener lugar el 12 de agosto del año 2026». En este sentido, «hemos estado analizando todos los pormenores, la seguridad es un tema que nos preocupa de manera consistente a los dos, hemos analizado todo el dispositivo, las reuniones que vamos a tener todas las administraciones y cómo buscamos sobre todo la mayor seguridad de cara a ese acontecimiento tan importante que va a ocurrir en la provincia de Soria».

«También hemos tratado», prosiguió la delegada, «diferentes temas que tenemos ahí de manera habitual, que la Junta de Castilla y León está tratando con el Ayuntamiento de Soria de una manera también muy cordial; seguimos avanzando en todos los puntos que se han tratado y también me ha transmitido el presidente de la Junta de Castilla y León que en cuanto se constituya el gobierno de la Junta será un placer recibir al Ayuntamiento de Soria y en este caso a su alcalde, Javier Antón». En este encuentro «se abordarán diferentes temas, no sólo los que están en proyecto y se están ejecutando, sino que también analizarán otra serie de propuestas que serían factibles y que el Ayuntamiento de Soria pueda plantear».

«Por tanto, relación de cordialidad total y absoluta», resumió De Gregorio, «una relación institucional y un seguir avanzando como hemos venido haciendo tanto con Carlos Martínez como ahora con Javier Antón; por parte de la Junta de Castilla y León nuestros intereses son los mismos de todos los sorianos y de todas las personas y vecinos que viven en el municipio de Soria».

Para Antón, el encuentr0 en la Delegación de la Junta fue «una reunión muy cordial en la que hemos querido poner encima de la mesa varios asuntos que afectan a las dos administraciones, al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León, son dos instituciones condenadas a entenderse, las competencias al final de cada una de las administraciones en muchos sitios acaban tocándose y necesitamos colaborar para dar unos buenos servicios y unas buenas prestaciones a todos los ciudadanos».

El encuentro fue un «punto de partida para una relación continua en la que el diálogo sea el referente y que proyectos que llevan un montón de tiempo en esta ciudad esperando al final acaben convirtiéndose en una realidad».

«Es cierto que hay temas que tienen cierta urgencia», reconoció el alcalde, «el caso del eclipse es prioritario, se ha creado ya ese Cecopi, estamos colaborando y elaborando desde la Concejalía de Medio Ambiente un proyecto que queremos que la Junta de Castilla y León apoye y nos eche una mano en la medida de lo posible». Y es que en el eclipse «se va a centrar todo en Valonsadero y en las próximas semanas es clave el que consigamos que ese proyecto sea uno de los eventos más importantes que van a pasar a lo largo de este año». Por eso, «no nos queda más remedio, sin esperar al presidente, que colaborar, trabajar y que se pueda acabar haciendo un evento que con todas las garantías de seguridad sea atractivo para que lleguen a la provincia de Soria el mayor número de personas posible».

Por otra parte, «tenemos pendientes un montón de proyectos, hemos estado hablando del [hospital Virgen del] Mirón, de esa mesa que queremos recuperar en la medida de lo posible en cuanto haya gobierno, hemos hablado de parcelas para diferentes dotacionales, proyectos como vivienda, educación». En definitiva, «un montón de asuntos que poco a poco iremos desgranando y que cuando haya un gobierno al final concretaremos».