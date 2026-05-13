Tauroemoción se perfila como adjudicataria de la feria de San Juan de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La empresa Tauroemoción se perfila como adjudicataria del coso soriano y de la organización de los festejos taurinos de San Juan y San Saturio. Su oferta es la mejor valorada por la mesa de Contratación y ahora tiene que cumplimentar la documentación requerida para hacerse con el contrato al que concurrieron dos propuestas.

La feria de San Juan tiene que mantener, como mínimo, los precios de la temporada pasada, según las condiciones del pliego. Más allá del IPC no podrán subir las localidades y abonos. De esta manera, las tarifas quedarán como en 2025, incluyendo el IVA, ya que el margen del empresario es de bajada, descontado el IPC, si desea aplicarlos. En San Saturio, en cambio, los precios serán los que fije el adjudicatario, «de acuerdo con el Ayuntamiento de Soria», expresa el pliego que otorga la posibilidad de tres prórrogas anuales.