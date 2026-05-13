Soria activa el procedimiento para recuperar 40 nichos y 414 tumbas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha iniciado el procedimiento oficial para recuperar 40 nichos y 414 tumbas del cementerio del Espino, según publica este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Técnicamente es la reversión de nichos y sepulturas. Se trata de enterramientos en los que ha resultado "imposible" efectuar notificaciones a sus titulares actuales.

El anuncio publicado en el BOP hace referencia al inicio del proceso, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno en junio de 2022, y hace públicas la relación de unidades de enterramiento del Espino que están incursos en procedimientos de reversión de su titularidad en favor del Ayuntamiento por su situación de patente abandono".

En todos los casos se cumplen una serie de condiciones como que el titular original estuviera fallecido o en ignorado paradero, ausencia de representantes y de operaciones durante al menos 50 años. El anuncio persigue que si hay algún familiar o interesado en mantener la concesión de las unidades de enterramiento "que ostente y pueda acreditar derechos sucesorios legítimos que traigan causa de los titulares originarios de las referidas unidades se personen ante la Oficina del cementerio en el plazo de 2 meses para hacer valer sus derechos y su interés en actualizar o regularizar a su favor la titularidad de las referidas unidades".

El edicto publicado recoge que son objeto del procedimiento 40 nichos y 414 tumbas. Transcurrido el paso de dos meses "las titularidad de las unidades sobres las que nadie haya solicitado expresamente la iniciación de ningún expediente de actualización o regularización de la titularidad, ni expresado su voluntad de hacerse cargo de los restos, se considerará revertida al Ayuntamiento de Soria".