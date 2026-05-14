Soria incrementa un 10 % la recogida de envases y un 2,3 la de papel y continúa reduciendo la fracción resto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria presentó una nueva edición de la Semana del Reciclaje, una iniciativa de sensibilización ambiental que se celebrará hasta el viernes con talleres infantiles, actividades divulgativas y campañas informativas dirigidas a toda la ciudadanía. La concejala de Medio Ambiente, Ana Alegre, ha destacado que el objetivo principal es “concienciar y educar”, además de seguir facilitando a los vecinos herramientas y recursos para mejorar la separación de residuos y avanzar en el cuidado del medio ambiente y de la ciudad.

La carpa ubicada en el Paseo del Espolón permanecerá abierta hoy y mañana, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Además, se desarrollarán talleres infantiles de reciclaje dirigidos a menores de hasta 12 años, con sesiones de 18.00 a 19.00 y de 19.00 a 20.00 horas. Los participantes podrán elaborar llaveros reutilizando retales textiles, dentro de una edición centrada especialmente en el reciclaje y reutilización del textil.

Durante la presentación, Ana Alegre agradeció la implicación de la ciudadanía y subrayó que Soria continúa situándose entre las ciudades con mejores datos de reciclaje, especialmente por el bajo nivel de impropios detectados en los contenedores selectivos.

Por su parte, el representante de Valoriza, Fernando Baena, detalló la evolución de los datos de recogida selectiva, explicando que la fracción resto continúa reduciéndose y que el 68 % de esa disminución se ha redistribuido hacia los distintos contenedores de recogida selectiva.

En concreto, durante el último año se recogieron 962 toneladas de envases, lo que supone un incremento del 10 % respecto al ejercicio anterior, mientras que la recogida de papel y cartón alcanzó las 1.193 toneladas, un 2,3 % más.

Desde el Ayuntamiento se interpreta esta evolución como una mejora progresiva en los hábitos de reciclaje de la ciudadanía, reduciendo el depósito de residuos reciclables en el contenedor gris y aumentando su correcta separación. La carpa también servirá como punto informativo sobre los nuevos sistemas de recogida implantados en la ciudad, como el servicio “quita y pon” o el punto limpio móvil, facilitando información sobre horarios y funcionamiento.

Respecto a la futura implantación del contenedor marrón para la recogida orgánica, Ana Alegre explicó que el Ayuntamiento está pendiente de la finalización de la nueva línea de tratamiento orgánico vinculada al CTR y al Consorcio Provincial de Residuos, considerando prioritario que el tratamiento esté plenamente operativo antes de iniciar la recogida selectiva. No obstante, el Ayuntamiento ya trabaja en la adquisición de los nuevos contenedores y en el diseño de la campaña informativa y educativa previa a su puesta en marcha, prevista inicialmente para después del verano. Ya, en la carpa, se facilita información sobre esta nueva línea.

La recogida orgánica funcionará mediante un sistema de tarjetas individuales para garantizar la correcta separación de residuos y evitar impropios que puedan comprometer el tratamiento del material orgánico.

Durante la comparecencia también se abordó la situación del CTR y su proceso de modernización. La concejala reconoció que la instalación presenta problemas de obsolescencia, aunque insistió en que las inversiones previstas permitirán mejorar su funcionamiento y mantener un tratamiento adecuado de los residuos.