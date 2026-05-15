Cultura urbana en Soria con el festival Create y el taller de arte mural

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La ciudad de Soria volverá a apostar este mes de mayo por la cultura urbana y la participación juvenil con dos grandes propuestas impulsadas desde la Concejalía de Juventud: una nueva edición de Create 2026 y la celebración de la Graffiti Masterclass, dos actividades que combinarán creatividad, convivencia, formación artística y ocio saludable.

Por un lado, Create 2026 reunirá durante los días 16, 17 y 18 de mayo a bailarines y bailarinas llegados de distintos puntos de España en un evento ya consolidado como referente nacional de danza urbana. La programación incluye workshops, campeonato, battles y jam sessions repartidos entre el Polideportivo Fuente del Rey, el Polideportivo San Andrés y el Espacio Alameda. El viernes arrancarán los workshops en Fuente del Rey, de 17.00 a 20.30 horas, mientras que el sábado tendrá lugar desde las 9.30 horas el II Campeonato de Danza Urbana en el Polideportivo San Andrés. Ya por la tarde, el Espacio Alameda acogerá las battles “All Styles”, abiertas también a categoría infantil, así como una jam session desde las 19.00 horas. La programación concluirá el domingo 18 de mayo con nuevos workshops desde las 10.30 horas.

Desde el Ayuntamiento y la asociación InnovAction, organizadora del evento, se destaca que Create se ha convertido en una cita intergeneracional y en una herramienta para fomentar la danza como expresión artística, alternativa de ocio saludable y espacio de convivencia juvenil. La edición anterior reunió a más de 600 personas y este año volverá a contar con participantes y docentes procedentes de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla.

Además, la programación juvenil continuará los días 22 y 23 de mayo con la celebración de la Graffiti Masterclass, un taller participativo gratuito y abierto para jóvenes de entre 14 y 35 años que se desarrollará en el Espacio Cultural Alameda. La actividad estará coordinada por Javier Arribas junto a los artistas Reis, Bubbles y Sr. Arribas, referentes del arte urbano, y permitirá a los participantes acercarse al graffiti desde una perspectiva creativa y formativa. Las sesiones se celebrarán el viernes 22 desde las 18.00 horas y el sábado 23 desde las 12.00 horas.

Es un taller gratuito, participativo, educativo y no es necesaria la inscripción previa. Se realizará en un muro, junto al parque del Espacio Alameda.