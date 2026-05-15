Asamis Soria celebra este sábado su XXXVI Marcha Popular hasta Valonsadero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias (Asamis) organiza un año más su Marcha Popular que llega ya a su XXXVI edición. La salida tendrá lugar este sábado a las 10.00 desde la Plaza Mayor de Soria, donde previamente se leerá un manifiesto por parte de una usuaria del centro. Posteriormente, se realizará el recorrido habitual por varias calles de la ciudad, para continuar por el carril bici hacia Valonsadero y finalizar en la Casa de Autoridades con música, hinchables y almuerzo campero para todos los participantes. Está habilitado un servicio de autobuses gratuito para el regreso a Soria a partir de las 12.00 horas.

En la pradera se entregarán los premios del XIV concurso de dibujo infantil de la marcha popular de Asamis y el sorteo de los regalos. Las papeletas que dan derecho a participar en la Marcha, sorteo de regalos, avituallamiento y almuerzo campero, podrán adquirirse tanto en la Plaza Mayor como en Valonsadero al precio de tres euros.

Esta marcha refleja la necesidad de trabajar en favor de las personas con discapacidad intelectual para conseguir la igualdad social y pretende ser un medio para la participación de estas en la comunidad.

Asamis agradece también la colaboración de patrocinadores, voluntarios e instituciones