La soriana Pilar del Campo, premiada por la Feria Internacional de Moda 2026 con el premio MOMAD Talents by Isem

Captura de pantalla con una modelo con un diseño de Pilar del Campo en el Instagram de la diseñadora

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La soriana Pilar del Campo ha sido premiada por la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, en una nueva edición de MOMAD Talent by Isem, que tendrá lugar el próximo mes de julio en Madrid. La diseñadora, natural de Ólvega, se ha alzado con el segundo premio en el marco del nuevo MOMAD, que redefine su modelo con un enfoque más selectivo. Su próxima cita reunirá a marcas nacionales e internacionales elegidas bajo criterios profesionales, con identidad propia y posicionamiento en el mercado en el certamen que tendrá lugar en Ifema Madrid del 23 al 25 de julio. El primer galardón ha recaído en Sandra Botero.

Ambas diseñadoras formarán parte de la próxima edición con un estand propio, integrándose en un entorno profesional más selectivo, centrado en la excelencia de la oferta presente y en la generación de oportunidades reales de visibilidad y negocio, según explican desde Ifema.

El jurado, compuesto por profesionales del sector de la moda, ha valorado especialmente la solidez de las propuestas, su creatividad y su potencial de proyección.

La firma pilardelcampo fue fundada en 2015 por la diseñadora española, “con la voluntad de promover un modelo de moda más consciente, centrado en la durabilidad, la atemporalidad y el respeto por los procesos productivos”, destacan desde MOMAD 2026. La marca apuesta por la artesanía y la exclusividad, con colecciones desarrolladas a partir de materiales como napa, ante y pelo procedente de animales destinados al sector alimentario. Destaca por la artesanía de sus prendas y sus materiales en una propuesta consciente.

Su última colección es Savoir, inspirada en el concepto de savoir faire, pone en valor el trabajo artesanal como eje central. A través de una estética sofisticada, la propuesta combina siluetas estructuradas con volúmenes más amplios, explorando texturas y formas con un enfoque cuidado en los detalles y en la ejecución de cada pieza.

Otro diseño de la olvegueña Pilar del Campo.

Mientras, la primera clasificada, la marca Sandra Botero, obtendrá además una beca para cursar el programa Fashion and Creativity Management de Isem Fashion Business School, confirmando así el impulso formativo y profesional asociado a este reconocimiento. Su colección apuesta por la feminidad contemporánea y detalle en las formas.

Sandra Botero es una marca colombiana caracterizada por crear prendas femeninas dirigidas a una mujer elegante y contemporánea. En sus diseños destacan las siluetas fluidas, la estética atemporal y una especial atención al detalle, donde las mangas —a través de volúmenes, estructuras y movimiento— se convierten en el elemento distintivo de la firma.

“La colección ganadora nace del deseo de sentirse especial sin esfuerzo, con prendas que envuelven el cuerpo con fluidez, mientras las mangas aportan carácter y presencia. Los cortes asimétricos introducen dinamismo y rompen con lo convencional, configurando una propuesta que equilibra suavidad, feminidad y fuerza”, destaca la organización.

Del 23 al 25 de julio, el nuevo MOMAD inaugurará en Ifema Madrid el calendario ferial de la moda, consolidándose como un espacio clave para marcas y compradores en el inicio de la temporada. Las empresas interesadas en participar pueden rellenar su solicitud a través de la web oficial.