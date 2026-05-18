La maquinaria y las señales toman en Soria la plaza del Rosario por las obras

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La plaza del Rosario es ya zona de obras. La maquinaria, las vallas y las señales desembarcaron en el lugar que dará paso a una rotonda. Antes, una ejecución prolongada y con molestias para el tráfico por las que el Consistorio ya ha pedido disculpas. A partir de mañana se produce el corte de circulación que se prolongará unos cinco meses, aunque este plazo dependerá del ritmo de los trabajos y se intentará acortarlo en lo posible. Para los peatones se habilitan recorridos en la zona, mientras que los conductores tendrán que buscar rutas alternativas. El carril bici también permanecerá cortado mientras duren las labores de una rotonda con la que se quiere suprimir un espacio ahora regido por señalización semafórica. El objetivo es dar una mayor agilidad al tráfico, al estilo del comienzo de la Carretera de Logroño o el final del paseo del Espolón.

La ejecución de la obra corresponde a la UTE Rotonda de Las Casas, por un importe de 393.000 euros más IVA. La nueva glorieta tendrá un radio exterior de 13,25 metros y un radio interior de 7,75 metros, con una anchura de carril de 5,50. Además, contará con un gorjal interior adoquinado de 3,75 metros de anchura quedando libre el interior de la rotonda, de radio de 4 metros, como isla ajardinada. Los trabajos aparejan la demolición de aceras y pavimento existente; elevación de cota de aceras y carretera actual; ampliación de aceras para mejorar la accesibilidad universal en los itinerarios peatonales; integración en la glorieta del carril bici existente dando continuidad al mismo; reposición y adecuación de los servicios existentes afectados por la ejecución de los trabajos; disposición de nuevo mobiliario urbano y un ornato central que permite una mejor integración urbanística de la glorieta; instalación de nueva iluminación; y señalización horizontal y vertical.

En cuanto a las opciones de tráfico, el Ayuntamiento recomienda un esquema que pivota en torno a Nuestra Señora del Azogue y la calle Caro. La primera es la calle aconsejable para acceder al centro para quienes vienen desde la Carretera de Logroño o la de Zaragoza y el área de San Pedro. Una entrada para enlazar con Postas que a partir de hoy seguramente quedará muy concurrida.

En cuanto a la calle Caro y el desvío hacia Santa Bárbara y la zona del Virgen del Mirón, se aconseja para quienes se dirigen hacia la carretera de Logroño y otros puntos. Una Carretera de Logroño a la que se podrá entrar desde Cuesta de la Dehesa Serena. También es posible circular por Santo Tomé, aunque este tráfico será residual, limitado a residentes y quienes quieran dirigirse hacia Aduana Vieja y el mercado de abastos.

Por su parte, Tejera queda cortada a partir de la calle Mesta. Esta última podrá ser utilizada por quienes van al centro, más residentes y razones comerciales.