El Fielato de Soria reúne la exposición de carteles de San Juan, visitas guiadas, conferencias y actos familiares

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Recepción de Visitantes de Soria mantiene esta primavera una programación especial que combina patrimonio, historia local, divulgación y propuestas para todos los públicos. La actividad central es la exposición Carteles de San Juan, una muestra con la colección histórica de carteles anunciadores de las fiestas desde 1959, impulsada por el Ayuntamiento de Soria, la asociación Nuestras Fiestas de San Juan y Estela de Numancia. La exposición en el conocido como Fielato, junto al puente de piedra, podrá visitarse hasta finales de junio y permite hacer un recorrido de la evolución gráfica, artística y social de las fiestas sanjuaneras.

A esta muestra sobre los sanjuanes se suma el calendario de visitas guiadas municipales, con propuestas como ‘Soria en esencia’, ‘A orillas del Duero’, ‘Descubre Soria en primavera’ y ‘Soria en esencia-juego de preguntas’, pensadas para acercar la ciudad, su historia, sus monumentos y sus tradiciones tanto a los vecinos como a los visitantes.

Las reservas de las visitas guiadas pueden realizarse online hasta 30 minutos antes del inicio de cada visita o presencialmente, si quedan plazas disponibles, en la Oficina Municipal de Turismo de Mariano Granados y en el propio Centro de Recepción de Visitantes y también online.

Además, el Centro de Recepción de Visitantes acogerá distintas actividades complementarias. El 22 de mayo se celebrará la conferencia ‘La iglesia de Santa Clara’ y el 29 de mayo, de 17.00 a 19.00 horas, tendrá lugar el taller infantil ‘Los oficios del Duero’.

Ya durante el mes de junio, el programa del Centro de Recepción de Visitantes continuará el 5 de junio con la conferencia ‘La muralla de Soria’ y el 12 de junio con ‘Alfonso VIII. El Rey y Soria’.

Por otro lado, dentro de la programación vinculada al eclipse del próximo mes de agosto, el 23 de mayo a las 19.00 horas el Centro Cultural Gaya acogerá la charla ‘Trío de eclipses en España. Retos y oportunidades’, a cargo de Joaquín Álvaro, de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses.