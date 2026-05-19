Soria dice adiós al carmelita Eduardo Sanz, el 'cura bloguero', destinado a Barcelona

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soria dice adiós este miércoles al sacerdote Eduardo Sanz de Miguel, miembro de la comunidad carmelita de Soria, que acaba de ser trasladado a un nuevo destino, Barcelona. El padre Eduardo es muy conocido en la provincia y fuera de ella por su activismo en redes sociales, donde cuenta con más de 11.000 seguidores.

La misa de despedida tendrá lugar este miércoles 20 de mayo en el Carmen, a las 19.30 horas. Conocido como el cura bloguero, Eduardo Sanz ofrece reflexiones diarias sobre argumentos de espiritualidad, cultura y vida carmelitana y lleva 40 años de vida religiosa en el Carmelo. Los últimos cinco los ha pasado en su provincia, Soria.

Eduardo Sanz de Miguel (Burgo de Osma, 1966) es carmelita descalzo y doctor en Teología, además de profesor en la Universidad de Valladolid y en el Instituto Teológico San Fulgencio, de Muria. Ha dado cursos y conferencias en España y en numerosos países y es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan Hablar de Dios y del hombre en el siglo XXI y la Semana Santa según la Biblia, entre otros. Algunos de sus libros han sido traducidos al italiano, inglés y árabe.

El padre Eduardo anunció su marca en las redes el pasado 2 de mayo, recordando su vida carmelitana. Emitió sus votos a los 20 años y a los 25 recibió la orden sacerdotal. Su formación transcurrió en centros internacionales de la orden, donde convivió con hermanos de distintas culturas y procedencias. "Aquella diversidad ensanchó mi mirada y enriqueció mi vida interior", suscribe.

"Parto con gratitud por todo lo recibido y con esperanza confianza ante lo que vendrá", apunta el carmelita, recordando lo mucho que ha encontrado en cada destino. "Sin embargo -dice- nunca ha dejado de dolerme cada despedida. Hay un desgarro silencioso en dejar atrás una casa, una misión, unos rostros. Vivir de paso no impide amar profundamente; quizá, al contrario, lo intensifica", añadía en el post.

Eduardo Sanz de Miguel en 2024, en el Carmen.MONTESEGUROFOTO

En esa entrada aludía también al "hilo" que atraviesa toda su historia: la enfermedad, confesando que nunca ha gozado de buena salud y que sus limitaciones se han hecho más evidentes con el paso del tiempo. En estos momentos le ha sido reconocido un grado de discapacidad del 58% debido a una enfermedad degenerativa que posee, tal y como manifestaba en una entrevista a este periódico hace algo menos de dos años. "Esto también forma parte de mi vocación. Estoy llamado a ofrecerlo todo, también mi fragilidad".

Sobre su marcha de la provincia, el sacerdote dice: "Soria ha sido para mí mucho más que un destino: ha sido hogar, encuentro y gracia", a la vez que hace referencia a "la vida del carmelita", continuando el camino allá donde es destinado. Y concluye: "Me marcho dando gracias a Dios por cada persona que he encontrado aquí. Gracias por tanta cercanía, por la fe compartida, por las celebraciones en El Carmen, por la amistad sencilla y verdadera", así como por el cariño, paciencia, oración y compañía recibidos.