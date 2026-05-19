Soria dice adiós al carmelita Eduardo Sanz, el 'cura bloguero', destinado a Barcelona
El padre Eduardo, soriano de nacimiento, y miembro de la comunidad de carmelitas descalzos de la capital, cuenta con más de 11.000 seguidores y este miércoles recibe una misa de despedida en la iglesia del Carmen
Soria dice adiós este miércoles al sacerdote Eduardo Sanz de Miguel, miembro de la comunidad carmelita de Soria, que acaba de ser trasladado a un nuevo destino, Barcelona. El padre Eduardo es muy conocido en la provincia y fuera de ella por su activismo en redes sociales, donde cuenta con más de 11.000 seguidores.
La misa de despedida tendrá lugar este miércoles 20 de mayo en el Carmen, a las 19.30 horas. Conocido como el cura bloguero, Eduardo Sanz ofrece reflexiones diarias sobre argumentos de espiritualidad, cultura y vida carmelitana y lleva 40 años de vida religiosa en el Carmelo. Los últimos cinco los ha pasado en su provincia, Soria.
Eduardo Sanz de Miguel (Burgo de Osma, 1966) es carmelita descalzo y doctor en Teología, además de profesor en la Universidad de Valladolid y en el Instituto Teológico San Fulgencio, de Muria. Ha dado cursos y conferencias en España y en numerosos países y es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan Hablar de Dios y del hombre en el siglo XXI y la Semana Santa según la Biblia, entre otros. Algunos de sus libros han sido traducidos al italiano, inglés y árabe.
El padre Eduardo anunció su marca en las redes el pasado 2 de mayo, recordando su vida carmelitana. Emitió sus votos a los 20 años y a los 25 recibió la orden sacerdotal. Su formación transcurrió en centros internacionales de la orden, donde convivió con hermanos de distintas culturas y procedencias. "Aquella diversidad ensanchó mi mirada y enriqueció mi vida interior", suscribe.
"Parto con gratitud por todo lo recibido y con esperanza confianza ante lo que vendrá", apunta el carmelita, recordando lo mucho que ha encontrado en cada destino. "Sin embargo -dice- nunca ha dejado de dolerme cada despedida. Hay un desgarro silencioso en dejar atrás una casa, una misión, unos rostros. Vivir de paso no impide amar profundamente; quizá, al contrario, lo intensifica", añadía en el post.
En esa entrada aludía también al "hilo" que atraviesa toda su historia: la enfermedad, confesando que nunca ha gozado de buena salud y que sus limitaciones se han hecho más evidentes con el paso del tiempo. En estos momentos le ha sido reconocido un grado de discapacidad del 58% debido a una enfermedad degenerativa que posee, tal y como manifestaba en una entrevista a este periódico hace algo menos de dos años. "Esto también forma parte de mi vocación. Estoy llamado a ofrecerlo todo, también mi fragilidad".
Sobre su marcha de la provincia, el sacerdote dice: "Soria ha sido para mí mucho más que un destino: ha sido hogar, encuentro y gracia", a la vez que hace referencia a "la vida del carmelita", continuando el camino allá donde es destinado. Y concluye: "Me marcho dando gracias a Dios por cada persona que he encontrado aquí. Gracias por tanta cercanía, por la fe compartida, por las celebraciones en El Carmen, por la amistad sencilla y verdadera", así como por el cariño, paciencia, oración y compañía recibidos.