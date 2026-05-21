Un centenar de ayuntamientos de Soria recibe 2,2 millones para 197 contratos en el Plan de Empleo Local de la Junta

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El Plan Integrado de Empleo Local de la Junta de Castilla y León crece y Soria se beneficiará de ello con la creación de 197 empleos. Así se ha notificado en el Consejo de Gobierno de este jueves, donde se ha dado cuenta de un incremento del 50% del presupuesto para la Comunidad.

En total, 101 entidades locales de Soria se beneficiarán de la medida. La convocatoria incluye también a las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. En el caso de Soria la cuantía destinada es de 2.206.941 euros, con una media cercana a los 11.000 euros por persona contratada.

Enh el ámbito autonómico, la ampliación de crédito, que eleva los 28 millones de euros iniciales hasta los 41,7 millones de euros, se publicará este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León como paso previo y necesario para la resolución definitiva de la concesión de subvenciones que se hará efectiva la próxima semana a través del Servicio Público de Castila y León, para agilizar la incorporación de los trabajadores.

El incremento presupuestario permitirá atender la totalidad de las solicitudes presentadas que cumplen requisitos, un total de 1.641 solicitudes. De este modo, se garantiza que todas las entidades locales interesadas participen en una iniciativa que, además de generar empleo y actividad económica, permite mejorar espacios públicos y la prestar servicios en sectores como el turismo, la cultura, el medio ambiente o la atención social.

Una de las características más destacadas de este programa es su decidida apuesta por el medio rural, ya que más del 95 % de los beneficiarios son municipios de menos de 5.000 habitantes que formalizarán más de 3.400 contratos con una inversión superior a los 34 millones de euros. Esta actuación responde al compromiso de la Junta con la dinamización económica y la mejora de los servicios en el entorno rural, contribuyendo de manera directa a fijar población y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El PLANIEL 2026 presenta, además, un crecimiento notable con respecto al 2025 en todas sus variables. El programa cuenta con un incremento presupuestario de más de 4,5 millones de euros con respecto al pasado año, con lo que permitirá llegar a 118 entidades locales más e incrementar el número de trabajadores en 297 respecto a la edición anterior, consolidando así el alcance y la eficacia de la estrategia de empleo local.

Gracias a este esfuerzo inversor, el PLANIEL se consolida como el programa de empleo local de mayor cuantía económica y mayor volumen de creación de empleo a través de incentivos a las corporaciones locales para la contratación de desempleados, convirtiéndose en una herramienta eficaz de apoyo a los municipios y a la creación de empleo que contribuye a fijar población, fortalecer el bienestar y mejorar la cohesión social y territorial.

El programa va destinado a financiar los costes salariales y de seguridad social de los trabajadores contratados con una subvención de 11.667 euros por cada contrato a jornada completa durante un periodo de 180 días. Además, el plan pone el foco en aquellas personas con mayores dificultades de inserción como mayores de 45 años con cargas familiares, parados de larga duración, mujeres, jóvenes o personas con discapacidad.

La resolución de estas ayudas se hará efectiva la próxima semana, permitiendo a las entidades locales planificar sus obras y servicios dentro del periodo de contratación subvencionable que se extiende hasta el 28 de febrero de 2027.

Además, para facilitar la gestión de los contratos por parte de los ayuntamientos, se concede un anticipo del 100 % de la subvención para municipios de menos de 20.000 habitantes y del 50 % para el resto.