Militares de la Subdelegación de Defensa en Soria visitan la Fundación Vicente Marín y a su promotor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El subdelegado de Defensa en Soria, el coronel Ángel Esparza, en su labor de representación institucional del Ministerio de Defensa, ha visitado por primera vez la Fundación Vicente Marín y a su promotor, en Tierras Altas.

Vicente Marín, referente de la cultura y el arte en la provincia, ha recibido en la pequeña localidad donde nació, Bretún, al actual representante de las Fuerzas Armadas en Soria, como hizo años atrás con el anterior, el coronel García.

Los miembros de la representación militar han visitado primeramente las estancias que alberga la colección privada de Vicente Marín, compuesta por más de seis mil piezas. Los guías de la visita han sido Ramón Jiménez, relaciones públicas de la fundación, y la historiadora Marisol Encinas, que se ha hecho cargo de la catalogación de toda su colección.

En ella se puede ver todo tipo de elementos, como cuadros de gran valor artístico, mobiliario antiguo, esculturas, así como otras piezas de culturas de los cinco continentes, atesorados durante los numerosos viajes realizados por Vicente Marín por el mundo. Todos ellos con una historia detrás.

Marín con el regalo de los militares.HDS

Tras la visita los militares charlaron con Marín, a quien hicieron entrega de una Bandera de Percha, obsequio que utiliza la Subdelegación de Defensa para reconocer a las figuras más importantes de la sociedad soriana. El coronel Esparza le ha contado en breves palabras la historia que hay detrás de este elemento, presente en la mochila de todo militar español desplegado en el exterior, recuerda la Subdelegación de Defensa.