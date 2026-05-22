Asaja Soria insta a la Junta a reponer las existencias de vacunas para la lengua azul

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Soria ha instado a la Junta de Castilla y León a reponer las existencias de las vacunas de la lengua azul ante la falta de disponibilidad detectada en la Comunidad.

Según ha advertido la organización agraria, a lo largo de esta semana varios socios se han dirigido a la entidad para alertar de la ausencia de dosis por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, concretamente las correspondientes al serotipo tres.

Asaja Soria ha recordado que la crisis climática está actuando como un catalizador para la expansión de enfermedades que antes se consideraban lejanas o estacionales, y ha señalado que la lengua azul constituye un ejemplo paradigmático en la cabaña ovina. Desde la organización han añadido que los veranos más largos y los otoños cálidos permiten que las poblaciones de insectos sobrevivan más tiempo y se desplacen hacia latitudes que antes les resultaban desfavorables.

En este sentido, la entidad ha manifestado que la ganadería se enfrenta al reto de adaptarse a una "nueva normalidad" donde la vigilancia epidemiológica, la vacunación constante y el control de vectores ya no son medidas opcionales, sino herramientas de supervivencia básicas ante un clima impredecible.

Por este motivo, ha apuntado que la estrategia última de España en la lucha contra esta enfermedad consiste en el suministro gratuito de dosis para los serotipos 1, 8 y 3, que son los que suscitan mayor preocupación en estos momentos.

Asimismo, la organización agraria ha trasladado que, según fuentes oficiosas, al menos 70.000 dosis del serotipo 3 han sido retiradas del botiquín por haber alcanzado su fecha de caducidad, debido a que los ganaderos no habían consumido toda la vacuna disponible.

Asaja Soria ha analizado que el aumento de las temperaturas y el avance anómalo del verano han despertado la urgencia en el sector para abordar las vacunaciones necesarias, las cuales se realizan habitualmente en dos tandas: una conjunta con los serotipos 1 y 8, y otra posterior con el serotipo 3, recoge Ical.

Por todo ello, la asociación ha pedido diligencia y prioridad a la Junta de Castilla y León con el fin de que los ganaderos puedan afrontar los procesos de vacunación de forma inmediata.