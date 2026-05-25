Bodegas Terraselecta lleva dos vinos de Soria al 'The Best of Spain' organizado por Tim Atkin

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los vinos de Soria vuelven a tener presencia en un escaparate de élite. Dos de los tintos de Dominio de Atauta, en la Ribera del Duero soriana muestran este lunes su brillo en la gran cita 'The Best of Spain', promovida por Tim Atkin y reservada a caldos con más de 95 puntos. Se trata de Llanos del Almendro 2019 y Valdegatiles 2019, dos de las referencias de producción limitada de bodega.

Bodegas Terraselecta, que engloba a Dominio de Atauta, participa este lunes 25 de mayo con siete de sus principales referencias en el evento que Tim Atkin organiza en Madrid. 'The Best of Spain', que celebra su primera edición, tiene como principal aliciente que solo pueden estar presentes vinos nacionales que hayan sido calificados con 95 o más puntos por el crítico británico; lo que evidencia que este salón parte ya de una selección rigurosa basada en la calidad y excelencia demostrada.

En los expositores de Terraselecta gozan de todo el protagonismo siete vinos -blancos y tintos- de cuatro de las bodegas que forman parte de este grupo. De esta manera, los asistentes al evento pueden degustar referencias de cuatro denominaciones de origen.

En concreto, Bodegas Terraselecta está representada en esta primera edición de la feria de Tim Atkin en España por Llanos del Almendro y Valdegatiles -ambos de la añada 2019 y pertenecientes a la colección Single Vineyards de Dominio de Atauta, de la DO Ribera del Duero-; Náiades 2021 y las dos últimas añadas (2023) de los Prehistóricos Vino de Orbita y Vino de Nieva, de Bodegas Naia, perteneciente a la DO Rueda; Nora da Neve Encarnación Rodríguez 2020, de Viña Nora (DO Rías Baixas); y Pazo de Monterrey Raúl Boo Mencía 2020, de Pazos del Rey (DO Monterrei).

A esta nueva cita vinícola en el panorama nacional e internacional -que se celebra en el espacio de eventos madrileño LOOM Azca- acuden importadores, distribuidores, sumilleres, profesionales de la hostelería, prensa especializada y consumidores, lo que ofrece a Terraselecta la ocasión perfecta para dar a conocer sus últimos lanzamientos, afianzar su posición en el sector y marcarse nuevos retos y objetivos a medio y largo plazo, explorando así nuevos mercados y oportunidades de negocio.

Siete vinos de Terraselecta que han obtenido 95 o más puntos por parte de Tim Atkin y que ejemplifican la máxima expresión de lo que representa este grupo bodeguero, centrado en elevar el legado histórico y familiar que cada una de sus bodegas representa en el sector vitivinícola.

Llanos del Almendro 2019

Bodega: Dominio de Atauta.

Denominación de Origen: Ribera del Duero.

Tipo de uva: 100% Tinto Fino.

Grado alcohólico: 14,5%.

Viñedos: 150 años de edad media.

Altitud: 945 metros.

Crianza: 19 meses en barricas de roble francés de 2º y 3º uso.

Valdegatiles 2019

Bodega: Dominio de Atauta.

Denominación de Origen: Ribera del Duero.

Tipo de uva: 100% Tinto Fino.

Grado alcohólico: 15%.

Viñedos: 130 años de edad media.

Altitud: 930 metros.

Crianza: 19 meses en barricas de roble francés de 2º y 3º uso.

Bodegas Terraselecta elabora vinos en ocho denominaciones de origen, buscando expresar el carácter más singular de cada una de ellas a través de sus elaboraciones: Dominio de Atauta y La Celestina (Ribera del Duero); Viñas del Cénit (Tierra del Vino de Zamora); Bodegas Naia (Rueda); Bodegas Mano a Mano (Vino de la Tierra de Castilla); Viña Nora (Rías Baixas), Pazos del Rey (Monterrei); Bodegas Óbalo (La Rioja); y Álvaro Domecq (Jérez). A las bodegas se suma Quesería 1605, bajo la D.O. Artesano Manchego.