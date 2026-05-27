El Gobierno reduce la violencia en Rota a 6 detenidos desde 2025

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

A finales de marzo del pasado año hubo una pelea multitudinaria en la zona de Rota de Calatañazor que se saldó con cuatro detenidos y cinco agentes de la Policía Nacional heridos. Este incidente motivó una pregunta parlamentaria sobre la seguridad en la zona y de la respuesta del Gobierno se desprende que la Policía no considera que Rota sea una zona excesivamente conflictiva ya que apenas se han producido 6 detenciones desde el 1 de enero de 2025 por las 673 que se registraron en el conjunto del municipio capitalino.

Los hechos ocurrieron el 28 de marzo en el interior de un local de ocio de la citada calle. La pelea se inició entre dos personas que ya habían tenido desavenencias en otras ocasiones. A ella se fueron sumando amigos de cada uno de los contendientes. Finalmente, la pelea se saldó con cuatro personas detenidas. Tres de ellas como presuntas autoras de un delito de atentado contra agente de la autoridad; y un cuarto, como presunto autor de un delito de lesiones. Además, cinco agentes de policía sufrieron diversas lesiones de las que tuvieron que ser asistidos en un centro médico.

El senador por el PP y concejal de la capital, Javier Jiménez Santamaría, registró unos días después una pregunta parlamentaria en la que cuestionaba si la Subdelegación del Gobierno «¿tiene constancia de la existencia de reincidencia o multirreincidencia de bandas de origen del Norte de África en Soria que hayan protagonizado este tipo de altercados delictivos en esta zona de ocio?».

En la respuesta se hace referencia a que se ha solicitado información a la Delegación del Gobierno en Castilla y León y a la Policía Nacional que «en colaboración con la Policía Local de Soria tiene establecida presencia policial en la zona, que se refuerza con horarios de alta afluencia». En su respuesta se recuerda que Rota es la «principal zona de ocio nocturno de la ciudad» y que se caracteriza «por una importante afluencia de personas en las noches de los fines de semana, festivos y fiestas locales». En aras a preservar la seguridad «en esa vía, en horario nocturno, la Policía Nacional realiza dispositivos de seguridad en coordinación con la Policía Local, para el cumplimiento de las correspondientes ordenanzas municipales».

Sobre las detenciones, en la respuesta del Gobierno se asegura que «desde el 1 de enero de 2025 en la calle Rota de Calatañazor se han producido 6 detenciones relacionadas con distintos tipos delictivos». El número palidece ante el siguiente dato que ofrece el Gobierno y es que recuerda que durante todo el año pasado, solo en el municipio de Soria, se detuvo o investigó a 673 personas.

Con respecto a la existencia de grupos organizados se indica que «no se tiene constancia de la existencia de grupos o bandas juveniles que se dediquen a cometer delitos de forma organizada en esta zona, ni se aprecian casos de reincidencia o multirreincidencia en hechos delictivos cometidos por los referidos grupos o bandas juveniles».

Cabe recordar que más allá de los datos ofrecidos por el Gobierno en la respuesta en los últimos años son varios los incidentes registrados en Rota de Calatañazor. Algunas de las últimos altercados han estado acompañados de vídeos virales y desde la oposición municipal, tanto el PP como VOX, se ha asegurado en varias ocasiones que es una zona «insegura» e incluso se ha pedido la instalación de cámaras. En el caso del PP también durante la presente legislatura se han dirigido varias preguntas al Gobierno relacionadas con problemas de seguridad en ese entorno.

Además de la pelea ya referida del pasado 28 de marzo, en este 2026 la Subdelegación confirmó otra importante pelea que tuvo lugar en la madrugada de Año Nuevo. En ese suceso se procedió a la detención de tres personas. Durante el suceso un joven resultó apuñalado en una pierna.