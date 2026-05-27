Estos son los mejores empresarios del año en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La gala anual de los Premios FOES volverá a convertir el Aula Magna Tirso de Molina este jueves, 28 de mayo, en punto de encuentro del empresariado soriano y en una celebración compartida de la capacidad de emprender, transformar y creer en Soria. La XXXII edición de estos reconocimientos promovidos por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) rendirá homenaje al talento, la trayectoria y el compromiso de empresas y empresarios con la provincia.

Durante el acto se hará entrega del Premio FOES Empresario Soriano 2025 y Premio CEOE Castilla y León 2025 a Samuel Moreno Rioja, al frente de Embutidos Moreno Sáez, por una trayectoria empresarial marcada por la evolución constante, la resiliencia y la apuesta por la innovación sin perder las raíces.

El Premio FOES Empresa Soriana 2025 reconocerá a Grupo Saldos Muñoz, referente del comercio soriano que ha sabido consolidar un modelo empresarial basado en la tradición familiar, la capacidad de adaptación y la cercanía al cliente a lo largo de sus más de siete décadas de historia, en las que han apostado también por diversificar en hostelería.

Los responsables de Saldo Muñoz.HDS

La categoría del Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior 2025 recaerá en Ernesto López Cacho, fundador y CEO de Grupo Chemik, compañía con presencia en los cinco continentes. Con raíces en Valverde de Ágreda, FOES reconoce así una trayectoria empresarial de éxito desarrollada fuera de la provincia sin perder el vínculo con Soria.

Ernesto López Cacho.HDS

Por su parte, el Premio FOES Joven Empresario Soriano 2025 distinguirá a Pablo Cabezón Cascante, responsable del Hotel Restaurante Apartamentos Los Villares y el centro ecuestre Caballos Paraje El Real (en Garray), por su trayectoria emprendedora y su contribución al sector hostelero y turístico de la provincia, así como por su compromiso con el territorio.

Pablo Cabezón.HDS

Asimismo, la Mención Especial FOES 2025 distinguirá a Comercial Ruiz, establecimiento centenario de El Burgo de Osma que representa la tradición comercial, la continuidad generacional y el arraigo del pequeño comercio en el medio rural soriano. Hoy asume el testigo la cuarta generación, Javier Ruiz Tutor.

Comercial Ruiz recibirá una mención especial.HDS

Designados por el Comité Ejecutivo de FOES, los galardonados ponen rostro y nombre a quienes apuestan por invertir en el territorio y construir futuro desde la empresa. Con estos premios, FOES pone en valor su aportación al desarrollo social y económico de la provincia, destacando proyectos empresariales que representan la capacidad de adaptación, la innovación, el arraigo al territorio y la apuesta por generar oportunidades y empleo en Soria.

La edición de este año contará con un maestro de ceremonias de excepción, el ilusionista, mentalista y presentador Jorge Luengo, reconocido por su capacidad para conectar con el público a través del humor, la creatividad y la comunicación. Considerado uno de los divulgadores más destacados del panorama nacional, Luengo aportará dinamismo y cercanía a una gala concebida no solo como un acto de reconocimiento empresarial, sino también como una celebración colectiva del esfuerzo y la iniciativa emprendedora.

Además, esta XXXII edición será especial ya que la Federación estrenará el nuevo rediseño del galardón de los Premios FOES, obra del diseñador soriano Alfonso Pérez Plaza, una renovación que combina modernidad, identidad y simbolismo empresarial.

La ceremonia de los Premios Empresariales FOES 2025 cuenta con el patrocinio de Enso, Solarig, Grupo Herce, Copiso, Funerarias del Moncayo, Hormisoria, Insoca, Maderas Rupérez, Maheso, Moreno Sáez Embutidos, Porcelanosa-Bigmat Odoricio la Plataforma-Bigmat Calatayud-Cubiertas Yagüe by Bigmat-, Santiago Regalos, Seguros Adolfo Rejas, Hotel Alfonso VIII, Distribuciones Palacios, E.Leclerc, Electricidad Isla, Nufri, Señalizaciones Villar, Ágreda Automóvil, Grupo Latorre, Gesuma, ITS Duero, Madurga, Parquesoria, Ruters, Seconay Seguros Allianz, y con la colaboración de Caja Rural de Soria, Bodegas Castillejo de Robledo y Mateogrupo.

La Gala de entrega de los Premios FOES se ha consolidado a lo largo de más de tres décadas como uno de los actos empresariales y sociales más relevantes de la provincia, reuniendo cada año a empresarios, instituciones y representantes de diferentes ámbitos para reconocer públicamente el papel esencial que desempeñan las empresas en el presente y el futuro de Soria. En un contexto económico complejo y con los retos que impone una provincia marcada por el reto demográfico, estos galardones visibilizan historias de superación que generan empleo, arraigo y progreso. La gala dará comienzo a las 19.00 hora en el Aula Magna Tirso de Molina.