Las ayudas de San Pedro-El Carmen en Soria amplían su ejecución a julio de 2027

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Buenas noticias para las comunidades que hayan solicitado las ayudas del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de San Pedro-El Carmen. Los plazos de ejecución se acrecientan después de haber conseguido el Ayuntamiento una ampliación de los fondos europeos. Algo que parecía lógico, teniendo en cuenta que los tiempos finalizaban este junio y que, por tanto, quedaban muy apurados para las nuevas solicitudes. Algo lógico, pero que todavía no estaba confirmado y que ayer ya constaba en el Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Luis Rey, explicó que había llegado un «borrador de adenda» por parte de la Comunidad Autónoma (que gestiona los fondos) con la propuesta de que el plazo de ejecución de las obras aumente al 31 de julio de 2027.

La ampliación, detalló el responsable municipal de Urbanismo, afecta tanto a las ayudas de rehabilitación de vivienda como a las obras de regeneración urbana. Estas últimas corresponden al Ayuntamiento, que tiene en la mira la reforma del Tovasol.

El Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de San Pedro-El Carmen confirmó el pasado febrero que había agotado la bolsa de ayudas debido al desbordante interés de las comunidades implicadas en acometer las actuaciones de rehabilitación. Las subvenciones para residencial movilizaban prácticamente cuatro millones de euros. Sin embargo, quedaban todavía solicitudes formalizadas a las que se les tenía que denegar la ayuda por falta de fondos. De manera que desde el Ayuntamiento realizó las gestiones para conseguir más dinero de los fondos europeos. Unas gestiones exitosas que hicieron que en abril se anunciara que había 1,9 millones más teniendo en cuenta la financiación europea y la aportación municipal.

Las actuaciones que pueden recibir subvención comprenden un amplio abanico, con una eficiencia energética conseguida con la intervención de al menos el 30%. En función de la eficiencia prevista es posible incrementar la ayuda, hasta cubrir un máximo del 95% de la inversión, con un tope de 25.000 euros. Hay que tener en cuenta que las subvenciones pueden incrementarse según la vulnerabilidad económica. En todo caso, la unidad de concesión es la comunidad de vecinos.

El Entorno de San Pedro-El Carmen comprende 147 edificios con 1.229 viviendas. De este conjunto se considera de actuación prioritaria un centenar, con casi 800 pisos. Los expedientes de rehabilitación concedidos al tiempo de agotarse ascendían a 16 edificios que aglutinan a 156 viviendas.